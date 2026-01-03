अरबाज खान ने पत्नी शूरा के लिए किया वो काम जो कभी मलाइका के लिए नहीं किया, फैंस बोले- अब हुआ भाई को सच्चा प्यार

अरबाज खान इन दिनों अपनी पत्नी शूरा खान और बेटी सिपारा संग जिंदगी के नए पड़ाव को इन्जॉय कर रहे हैं. बीते साल के अंत में वह एक बेटी सिपारा के पिता बने थे और लाइफ में बेटी आने की वजह से उनकी खुशियों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है. हाल ही में अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी की बिना चेहरे वाली पहली झलक दिखलाई थी. अरबाज बेटी होने के बाद से एक ना एक पोस्ट जरूर शेयर कर रहे हैं और अब उन्होंने बीती रात एक और खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उनकी बेटी की एक बार फिर झलक दिखाई दे रही है. नए साल 2026 के जश्न की इन नई तस्वीरों में एक तस्वीर कपल के रोमांटिक पहलू को भी दिखा रही है.

अरबाज खान और शूरा खान का रोमांटिक अंदाज

अरबाज खान ने इस प्योर फैमिली और लविंग पोस्ट को बीती 2 जनवरी की रात को शेयर किया है, जिसमें पहली तस्वीर में अरबाज खान शर्टलेस दिख रहे हैं और उनके बाएं कंधे पर उनकी पत्नी शूरा के नाम का टैटू है. दूसरी तस्वीर में कपल के पैर दिख रहे हैं और यह नजारा का दुबई का लग रहा है. तीसरी तस्वीर बहुत खूबसूरत और रोमांटिक है, जिसमें शूरा अपने स्टार हसबैंड की गोद में बैठी हुई हैं और दोनों एक-दूजे को हंसते हुए देख रहे हैं. इन सभी तस्वीरों में सबसे खूबसूरत तस्वीर आखिरी वाली है, जिसमें अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी सिपारा का हाथ थामा हुआ है.



इस पोस्ट की सबसे प्यारी और क्यूट तस्वीर यही है. इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर अरबाज खान ने लिखा है, 'आप से हम तक से हमारे तक, यह मेरा सबसे खूबसूरत सफर रहेगा, हैप्पी न्यू ईयर'. जी हां, अरबाज खान की ये तस्वीरें न्यू ईयर सेलिब्रेशन की हैं.

अरबाज के फैमिली पोस्ट पर लोग खुश

अरबाज खान की इन लिटिल फैमिली तस्वीरों पर उनके फैंस कमेंट कर उन्हें नए साल की बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'माशाल्लाह, अल्लाह आप पर मेहरबान रहे'. दूसरा फैन लिखता है, 'मुझे तो लास्ट वाली तस्वीर सबसे प्यारी लगी है'. तीसरे ने लिखा है, 'ये है भाई का सच्चा प्यार'. अरबाज खान के इस खूबसूरत पोस्ट को उनके 71 हजार से ज्यादा फैंस ने लाइक कर लिया है.

बता दें, हाल ही में अरबाज खान ने अपने डांस का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह 'तेरे लिए पहली वाली छोड़ दी' गाने पर खुलकर नाच रहे थे. अरबाज के इस डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था और लोगों ने इस वीडियो से एक्टर की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा को जोड़ना शुरू कर दिया था.



