कल महफिल थी आज मातम... गोवा के नाइट क्लब में हादसे से पहले डांस फ्लोर में थिरक रहे थे लोग

गोवा लेट नाइट पार्टी और जश्न के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, जहां के नाइट क्लब, बार और होटल में रात भर चकाचौंध रहती है और यहां विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है. ऐसे ही बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में शनिवार रात बॉलीवुड डांस पार्टी चल रही थी, महफिल पूरे शबाब पर थी, गानों पर डांस फ्लोर पर टूरिस्ट थिरक रहे थे, तभी तेज धमाके के साथ आग लगी और चीख-पुकार मच गई. आग की लपटों से कुछ वक्त में ही नाइट क्लब में मातम पसर गया, खाक हुए होटल में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था. कुछ वक्त पहले मस्ती में झूम रहे लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पार्टी मौत का वो खौफनाक मंजर दिखा देगी जिसे देख हर किसी की रूह कांप जाएगी.

नाइटक्लब की पार्टी का वीडियो

आग लगने का वौ खौफनाक मंजर

गोवा के अरपोरा में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है. तकरीबन छह लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया. क्लब के अंदर आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. स्थानीय नागरिकों ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे हुई. क्लब में लगी आग की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम अभी-अभी अपने होटल पहुंचे थे कि हमें लाल-लाल लपटें निकलती दिखीं. जब हमने जाकर देखा, तो पुलिस पहले से ही मौके पर थी और स्थिति को संभाल रही थी.

आग लगने के बाद का मंजर

नाइट क्लब की इमारत बनी आग का गोला!



गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्‍लब में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने की सूचना आधी रात के आसपास मिली और करीब दो घंटे की मशक्‍कत के बाद आग पर काबू पाया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और…

सुबह पता चला कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम नजदीक में ही थे, लेकिन हमने रात को नहीं देखा. लगभग 12 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन उस समय हमें पता नहीं चला. मैंने आज सुबह खबर देखी और तुरंत यहां पहुंचा. पिछली रात हमें सिर्फ बहुत तेज सायरन की आवाज सुनाई दी, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है. उन्होंने कहा कि मुझे सुबह खबर लगी तो मैं यहां दौड़ा चला आया. हमने सोचा सड़क पर कुछ हुआ होगा, ज्यादा गंभीर कुछ नहीं, लेकिन सुबह पता चला कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई.

गोवा के सीएम ने क्या कहा

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि घटना रात के करीब 12 बजे हुई थी, इसलिए उस समय ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया. मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी, सुबह पता चला कि शायद 25 लोगों की मौत हो गई. अरपोरा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की कि इसमें 25 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए. सभी छह घायल लोगों की हालत स्थिर है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, ताकि कारण का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके.