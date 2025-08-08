विज्ञापन
पार्किंग विवाद में टूट पड़े पड़ोसी... हुमा कुरैशी के कजन मर्डर का CCTV सामने आया

गुरुवार देर रात करीब 9 बजे निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में आसिफ कुरैशी के घर के सामने एक स्कूटी खड़ी थी. जिसे हटाकर साइड में लगाने को लेकर पड़ोसियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ पर हमला कर दिया.

पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से की गई हत्या.
  • निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार में पार्किंग विवाद के दौरान आसिफ कुरैशी पर हमला किया गया.
  • विवाद स्कूटी को गेट के सामने खड़ा करने को लेकर हुआ. इस दौरान आसिफ कुरैशी पर लोहे की चीज से हमला कर दिया गया.
  • दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या से जुड़ा CCTV फुटजे सामने आया है. जिसमें कुछ लोग आसिफ कुरैशी पर हमला करते हुए दिखाए दे रहे है. पड़ोस की लोगों ने लड़ाई के बीच में आकर बचाव की काफी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. हमले में बुरी तरह से घायल होने के बाद आसिफ कुरैशी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. किसी ने सोचा नहीं था कि पार्किंग विवाद को लेकर कोई ऐसे बेरहमी से हत्या कर सकता है. 

क्या है पूरा मामला

यह घटना गुरुवार देर रात करीब 9 बजे निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में हुई. आसिफ कुरैशी के घर के सामने एक स्कूटी खड़ी थी, जिसे हटाकर साइड में लगाने को लेकर पड़ोसियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

साजिश के चलते मारा गया

मृतक की पत्नी शाइना आसिफ कुरैशी ने कहा, "मेरे पति को जानबूझकर और साजिशपूर्वक मारा गया है. पहले भी मेरे पति के साथ लड़ाई की जाती थी और आज भी उन्हें सब लोगों ने मिलकर मारा. करीब रात 9 बजे के आसपास किसी ने गेट पर स्कूटी लगा दी थी और जब मेरे पति ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई. घटना के तुरंत बाद हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."

मृतक की रिश्तेदार विनीता ने बताया, "किसी ने गेट पर स्कूटी को पार्क किया था, इसलिए उसे हटाने के लिए कहा गया. तभी दूसरे पक्ष के लोग बहस करने लगे, बाद में उसका भाई आ गया और उसने आसिफ को लोहे की किसी चीज से मारा, जिससे वह खून से लथपथ हो गया. घटना के तुरंत बाद अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इससे पहले भी उन्होंने आसिफ को भी मारने की कोशिश की थी. फिलहाल दिल्ली पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

