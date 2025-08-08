विज्ञापन
स्कूटी पार्किंग पर कहासुनी, पहले भी 2 बार झगड़ा... भाई ने बताया-क्यों और कैसे हुआ हुमा कुरैशी के कजन का मर्डर

पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही हत्या में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

स्कूटी पार्किंग पर कहासुनी, पहले भी 2 बार झगड़ा... भाई ने बताया-क्यों और कैसे हुआ हुमा कुरैशी के कजन का मर्डर
  • दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद के कारण बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई
  • आसिफ कुरैशी के पड़ोस में हुई झगड़े के बाद नुकीले हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी
  • पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किए गए हथियार बरामद किए हैं
Actress Huma Qureshi Cousin Murdered: दिल्‍ली के निजामुद्दीन में बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई. घर के पास पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आसिफ कुरैशी की हत्‍या कर दी गई. एक शख्‍स ने अपनी स्‍कूटी आसिफ के घर के बाहर लगा दी थी. जब आसिफ ने स्‍कूटी हटाने के लिए कहा तो कहासुनी शुरू हो गई और बात हत्या तक जा पहुंची.

'भाई पर नुकीले हथियार से किया था वार'

आसिफ कुरैशी के भाई जावेद ने बताया कि, 'रात 10.30 बजे करीब मुझे भाभी ने फोन किया. बताया कि भाई को बहुत मारा है. भाई की हत्या कर दी है. इसके बाद मैं दुकान छोड़कर यहां आ गया. नुकीली चीज से हमला किया गया. पार्किंग की बात पर झगड़ा शुरू हुआ था. इससे पहले भी दो बार भाई से झगड़ा हो चुका है. पुलिस में पहले कोई शिकायत नहीं की गई थी. जिसने हत्या की है उनका घर पास में ही है.'

'आसिफ बहुत अच्छा इंसान था'

आसिफ कुरैशी के पड़ोसियों ने बताया कि, 'आसिफ बहुत बढ़िया बेटा और इंसान था. सभी से प्यार करता था. एक छोटे से झगड़े में उसकी मौत हो गई. आसिफ की पत्नी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है. छोटी बात पर झगड़ा देखते ही देखते हत्या तक पहुंच गया'.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही हत्या में शामिल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि रात करीब 11 बजे घर के पास आसिफ ने पार्किंग के लिए मना किया, जिसके बाद आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया. आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

