हम ना रुकेंगे, ना थमेंगे... PM मोदी ने NDTV World Summit में सुनाई अनस्टॉपेबल भारत बनने की कहानी

NDTV वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज रुकने के मूड में नहीं है. हम न रुकेंगे, न थमेंगे. इकोनमी की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत फ्रेजाइल-5 से बाहर निकलकर टॉप-5 इकॉनमी बन गया है. आज महंगाई दर 2 फीसदी से नीचे है और ग्रोथ रेट 7 फीसदी से ज्यादा है. आज चिप से लेकर शिप तक हर तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है.
प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम् में चल रहे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शुक्रवार शाम कहा कि कोविड का समय याद करिए, जब दुनिया जिंदगी और मौत के साए में जी रही थी. दुनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत इतने बड़े संकट में कैसे बचेगा. तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित करके दिखाया. हमने मुकाबला किया. हमने तेजी से अपनी वैक्सीन बनाई. हमने रिकॉर्ड मात्रा में वैक्सीन लगाई. इतने बड़े संकट से बाहर निकलकर हम सबसे तेज गति से विकास करने वाली इकॉनमी बन गए.
पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर से सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा, लेकिन भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर से सारे कयासों को गलत साबित कर दिया है. भारत सबसे तेज विकास करने वाली इकॉनमी बनकर आगे बढ़ता रहा. बीते तीन सालों में भारत की औसत विकास दर 7.8 रही है, ये अप्रत्याशित है.
उन्होंने कहा कि अभी दो दिन पहले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के आंकड़े आए. पिछले साल के मुकाबले भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 7 फीसदी और बढ़ गया है. पिछले साल भारत ने साढ़े चार लाख करोड़ का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है. एसएंडपी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है. आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ को रिवाइज किया है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के एआई स्पेस में 15 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है. आज ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े निवेश हो रहे हैं. हाल में हुआ ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा उदाहरण है. यूरोप के देशों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया है. इससे यहां जॉब क्रिएट होंगे.
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इंग्लैंड के पीएम सबसे बड़े बिजनेस डेलिगेशन के साथ भारत आए थे. ये दिखाता है कि दुनिया भारत को अवसर और आशा के साथ देख रही है. पूरी दुनिया भारत को भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रही है. इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ओटोमोबाइल्स में भी निवेश की लहर आई है. जी-7 देशों के साथ ट्रेड 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है.
