एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: AI धुरंधर नितिन मित्तल एआई और नौकरियों के भविष्य पर करेंगे चर्चा

डेलॉइट कंसल्टिंग के प्रिंसिपल, ग्लोबल एआई लीडर और वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्टसेलर लेखक नितिन मित्तल एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में शामिल होने वाले प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं. यह दो दिवसीय कार्यक्रम 17 और 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है जहां राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और व्यापार जगत से जुड़े दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां नवाचार, सहयोग और उभरते नए ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होंगी. डेलॉइट में प्रिंसिपल और ग्लोबल एआई लीडर नितिन मित्तल ने अपनी कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती नई तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया है ताकि बिजनेस रणनीति और मुकाबले की क्षमता को बढ़ाया जा सके.

नितिन डेलॉइट में एआई से जुड़े बदलावों के प्रयासों का नेतृत्व भी करते हैं, जिसका लक्ष्य कंपनी को एआई संचालित ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी बनाया जा सके और एआई के क्षेत्र में नए बाजार की संभावनाएं पैदा की जा सकें.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्ट सेलिंग ऑथर

नितिन 'All-in on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence' किताब के सह-लेखक भी हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की बेस्टसेलर किताबों में से एक है. उन्हें 2029 में न्यूयॉर्क में आयोजित एआई समिट में एआई इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था, जहां उनके नेतृत्व क्षमता और एआई के क्षेत्र में उनके प्रभाव की सराहना की गई थी.

डेलॉइट में करियर

नितिन मित्तल 27 सालों से भी अधिक समय से डेलॉइट में हैं जहां उन्होंने कंसल्टिंग, डेटा, एनालिटिक्स और एआई लीडरशिप में अपना करियर बनाया है. वह मई 2023 से ग्रेटर बोस्टन में बतौर प्रिंसिपल और ग्लोबल एआई लीडर अपने वर्तमान पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जून 2020 से मई 2023 तक प्रिसिपल और यूएस एआई लीडर, और फरवरी 2017 से मई 2020 तक प्रिंसिपल के तौर पर यूएस कंसल्टिंग डेटा ऐंड एनालिटिक्स लीडर की भूमिका में थे. वहीं सितंबर 2010 से जनवरी 2017 के दौरान नितिन कंपनी में प्रिंसिपल और यूएस कंसल्टिंग लाइफ साइंसेज ऐंड हेल्थकेयर एनालिटक्स लीडर थे.

नितिन ने डेलॉइट में अपना करियर 1998 में बतौर स्टाफ मेंबर शुरू किया था और वहां से वो यूएस कन्सल्टिंग डेटा ऐंड एनालिटिक्स में मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर बने, इस किरदार में वो 12 सालों तक रहे.

कहां से हुई पढ़ाई?

नितिन मित्तल ने 1998 में एरिजोना यूनिवर्सिटी के एलर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की. वो फिजिक्स से ग्रैजुएट हैं. नितिन 1995 में बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट बने.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025, दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के लीडर्स को एक साथ लाने की अपनी परंपरा बनाए रखेगा. इस साल की थीम है- रिस्क, रिसॉल्व और रिन्युअल (Risk, Resolve and Renewal). इसका समिट का फोकस तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्यों को संभालने के लिए बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना होगा. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 18 अक्टूबर तक हो रहा है.