NDTV Indian of the Year 2025: उत्कृष्टता के सम्मान का महापर्व 19 दिसंबर को

- NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह 19 दिसंबर को होगा और इसमें 14 विविध श्रेणियों में सम्मान दिए जाएंगे
- इवेंट में विज्ञान, व्यवसाय, स्वास्थ्य, खेल, फिल्म जैसे 14 क्षेत्रों के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित किया जाएगा
- समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्री तमाम फिल्मी कलाकार और अन्य सितारे शामिल होंगे
भारत की कहानी सिर्फ़ लिखी नहीं जा रही बल्कि उन लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है, जिनके विचार कल्पना से आगे जाकर बदलाव लाते हैं. इसी भावना पर केंद्रित है NDTV इंडियन ऑफ द ईयर समारोह, जो कि विचारों, प्रेरणा और प्रभाव का उत्सव है. इस साल का NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 शुक्रवार 19 दिसंबर को आयोजित होगा.
उत्कृष्टता का सम्मान करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, NDTV की तरफ से इस साल भी 14 विविध श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा. ये श्रेणियां हैं-
- साइंस आइकन ऑफ द इयर
- बिजनेस लीडर ऑफ द इयर
- हेल्थ ऑफ द इयर
- डिसरप्टर ऑफ द इयर
- सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इयर
- स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द इयर
- डेब्यूटेंट ऑफ द इयर
- एंटरटेनर ऑफ द इयर
- क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ द इयर
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
- ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द इयर
- इंडियन ऑफ द इयर
देश के चुनिंदा और विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में इन व्यक्तियों को उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा. इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के अलावा फिल्म जगत से जाह्नवी कपूर, तृप्ति डिमरी, रश्मिका मंधाना, बॉबी देओल, विजय सेतुपति, ऋषभ शेट्टी, विक्की कौशल, आर्यन खान, अरिजीत सिंह शामिल होंगे.
इनके अलावा वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कॉमेडियन जाकिर खान, फिजिक्सवाला के अलख पांडे, जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी. गुकेश और ICC महिला क्रिकेट टीम समेत अन्य तमाम सितारे भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे.
विजेताओं का चुनाव एक विस्तृत और गहन प्रक्रिया के बाद किया जाएगा. इस साल की जूरी में ये हस्तियां शामिल हैं-
- डॉ. संजीव गोयनका, चेयरमैन आरपी गोयनका ग्रुप
- राजीव मेमानी, चेयरमैन सीईओ अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया व प्रेसिडेंट सीआईआई
- सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचंद मंगलदास
- राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग
- राजीव मिश्रा, सह संस्थापक सीईओ वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट
- शर्मिला टैगोर, अभिनेत्री व पूर्व चेयरपर्सन, सेंसर बोर्ड
इस साल जिन्हें NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो ऐसे लोग होंगे, जिन्हें केवल उनकी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं किया गया बल्कि उनकी पहचान ऐसे सवालों से बनी है, जिन्हें पूछने का उन्होंने साहस किया, और उन सीमाओं ने उनकी छवि को आकार दिया है, जिन्हें पार करने का उन्होंने हौसला दिखाया.
