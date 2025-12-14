विज्ञापन
हे भगवान! दिल्ली में आज यह कैसी हवा, जरा अक्षरधाम का वीडियो देखिए

वायु प्रदूषण का यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में भी हवा बेहद प्रदूषित रही. नोएडा में सूचकांक 470 और गाजियाबाद में 460 दर्ज किया गया. गुरुग्राम में हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही, जहां सूचकांक 348 था.

मौसम की स्थिर स्थिति, घना कोहरा और लगातार प्रदूषण के कारण हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है.
  • दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के ऊपर दर्ज हुआ.
  • शहर के अधिकांश इलाकों में जहरीली धुंध और स्मॉग की मोटी परत के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई.
  • दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने से ग्रैप के तहत चौथे चरण की पाबंदियां शनिवार को ही लागू कर दी गई हैं.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को वायु प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ गई. सुबह के समय दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 दर्ज किया गया. शहर के कई इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई दिखाई दी. यहां तक की कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक हो गई. अक्षरधाम इलाके में भी सुबह के समय जहरीले स्मॉग की मोटी परत छाई हुई दिखी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 दर्ज था. जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 431 था. इससे साफ है कि राजधानी में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है.

मौसम की स्थिर स्थिति, घना कोहरा और लगातार प्रदूषण के कारण हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है. दिल्ली के सभी 40 वायु गुणवत्ता जांच केंद्रों पर हवा को ‘गंभीर' श्रेणी में पाया गया. कई इलाकों में सूचकांक लगभग अधिकतम स्तर तक पहुंच गया. रोहिणी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहा, जहां सूचकांक 499 दर्ज हुआ. इसके बाद बवाना में 498, विवेक विहार में 495, अशोक विहार और वजीरपुर में 493, नरेला में 492 और आनंद विहार में 491 रहा.

NCR में भी है बुरा हाल

यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में भी हवा बेहद प्रदूषित रही. नोएडा में सूचकांक 470 और गाजियाबाद में 460 दर्ज किया गया. गुरुग्राम में हवा ‘बहुत खराब' श्रेणी में रही, जहां सूचकांक 348 था. फरीदाबाद में स्थिति थोड़ी बेहतर रही, लेकिन वहां भी सूचकांक 220 दर्ज किया गया, जो चिंता का विषय है.

कम दृश्यता के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष सावधानी के नियम लागू किए गएय हालांकि उड़ान संचालन जारी रहा, अधिकारियों ने कहा कि पायलट बदलते और खराब विजिबिलिटी की स्थिति के कारण सावधानी बरतते हुए प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे.

मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि रविवार सुबह हवाई अड्डे पर दृश्यता घटकर लगभग 100 मीटर तक जा सकती है, जो बाद में दिन में बढ़कर करीब 800 मीटर हो सकती है.

