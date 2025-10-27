विज्ञापन
कश्मीर में शांति, प्रगति और गौरव की नई धुन... एनडीटीवी गुड टाइम्‍स ने घाटी की भावना को किया प्रदर्शित

एनडीटीवी गुड टाइम्स का 'म्‍यूजिक एंड फ्रीडम' कॉन्‍सर्ट श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्‍फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया.

एनडीटीवी गुड टाइम्स कॉन्सर्ट ने रविवार को कश्‍मीर में सोनू निगम और स्थानीय सितारों के साथ घाटी की प्रतिभा और जोश को प्रदर्शित किया. हालांकि कॉन्सर्ट में लोगों के न आने की झूठी कहानी ऑनलाइन फैलाई गई, लेकिन स्‍थानीय लोगों ने इस कहानी को खारिज कर दिया और कहा कि "बहिष्कार ब्रिगेड नाकाम रही" और कश्मीर ने "शांति, प्रगति और गौरव की एक नई धुन" लिख दी है. उन्होंने बताया कि 5,000 से ज्‍यादा कश्मीरी युवाओं ने डर से ऊपर उठकर इस कॉन्सर्ट में भाग लिया. 

एक एक्‍स यूजर ने कहा, "तीन कलाकार. एक मंच. हजारों दिल एक साथ धड़क रहे हैं. घाटी में जन्मे इनमें से दो लोगों ने कश्मीर को मिथकों और दुष्प्रचार से परे ले जाने का मौका नहीं गंवाया. जहां कट्टरपंथियों ने डर पैदा करने की कोशिश की, वहीं कश्मीर ने शांति, प्रगति और गौरव की एक नई धुन लिखी. डल झील में गूंज रहे संगीत और खुशी की गूंज में यह झूठी कहानी जलकर खाक हो गई." 

कॉन्‍सर्ट नहीं बदलाव का ऐलान

उन्‍होंने पोस्ट में लिखा, "उनकी आवाजें धमकियों से ज्‍यादा बुलंद थीं, उनका उत्साह डर से ज्‍यादा तेज था. यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, यह कश्मीर के बदलाव का ऐलान था. घाटी संघर्ष से आत्मविश्वास की ओर, खामोशी से गीत की ओर बढ़ी है. नया कश्मीर अपनी लय पा चुका है और दुनिया आखिरकार सुन रही है."

कॉन्‍सर्ट में भीड़ का वीडियो किया शेयर

एक अन्य यूजर ने कॉन्सर्ट में कम लोगों को दिखाने वाले एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए कहा,  "यह एक झूठी कहानी है. कॉन्सर्ट में कश्मीर के बहुत सारे स्थानीय लोग थे. बस उन्होंने महंगी सीटें खरीदी थीं और कई मुफ्त पास पर थे, जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं वे स्टैंडिंग जोन के हैं."

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद भीड़ को दिखाते हुए एक और वीडियो शेयर किया और कहा, "यह लाउंज सेक्शन का एक वीडियो है. समय के साथ और भी कई वीडियो आएंगे."

अमित मालवीय ने भी की जमकर प्रशंसा

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एनडीटीवी गुड टाइम्स संगीत समारोह की जमकर प्रशंसा की और इसे "शानदार" सफलता बताया, जो बहिष्कार के आह्वान के बावजूद आयोजित हुआ और यह "नए कश्मीर" की भावना को दर्शाता है. 

उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, "कट्टरपंथियों के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद एनडीटीवी गुड टाइम्स ने कश्मीर में एक शानदार संगीत समारोह आयोजित किया. सबसे खास बात यह थी कि इसमें भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें हिजाब पहने युवतियां भी शामिल थीं, जो संगीत और आजादी का जश्न मनाने आई थीं."

उन्होंने एक दुखद विडंबना की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला "शायद कट्टरपंथी तत्वों के हमले के डर से" इस समारोह से दूर रहे. 

डल झील के किनारे 'म्‍यूजिक एंड फ्रीडम' कॉन्‍सर्ट

एनडीटीवी गुड टाइम्स का 'म्‍यूजिक एंड फ्रीडम' कॉन्‍सर्ट श्रीनगर में डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्‍फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया. पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद यह घाटी में पहला बड़े पैमाने का संगीत कार्यक्रम था. बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने गायक मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति दी. 

कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम ने अजान के वक्‍त अपनी प्रस्तुति रोक दी, जिसके लिए उन्हें दर्शकों की सराहना मिली. 

2005 में फेम गुरुकुल पुरस्कार जीतने वाले गायक काजी तौकीर ने कार्यक्रम की शुरुआत की और एक समय तो उन्होंने गाते हुए मंच पर पुश-अप्स भी किए. एक अन्य कश्मीरी गायक रौहन मलिक ने भी अपने ऑरिजनल सॉन्‍ग्‍स प्रस्तुत किए. 

एनडीटीवी गुड टाइम्स देश के कई शहरों में इस तरह के आयोजन करने जा रहा है.  एआर रहमान वाराणसी में गंगा के पवित्र घाटों पर जादू बिखेरेंगे. शंकर-एहसान-लॉय अपने जबरदस्त संगीत से तो जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ अपनी जबरदस्‍त गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे. 
 

