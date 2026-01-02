विज्ञापन
आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क

सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन के पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर और लॉन्च कमांडर की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है. पूंछ पुलिस ने रफीक नाई उर्फ सुल्तान की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई है. यह कुर्की थाना गुरसाई, जिला पूंछ में दर्ज एफआईआर नंबर 194/2024 के संबंध में की गई है. कुर्क की गई संपत्ति में 4 मरला 2 सरसाई कृषि भूमि शामिल है, जो गांव नर, नक्का मझारी क्षेत्र, तहसील मेंढर, जिला पूंछ में स्थित है.

  • यह संपत्ति रफीक नाई उर्फ सुल्तान, पुत्र मोहम्मद अफसर, की है. वह इस समय पाकिस्तान में रहकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन / जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का हैंडलर और लॉन्च कमांडर के रूप में काम कर रहा है.
  • रफीक नाई उर्फ सुल्तान पर नशे और हथियारों की तस्करी, प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ में मदद, और पूंछ–राजौरी क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने का आरोप है. उसे “घोषित आतंकी” करार दिया जा चुका है और वह कई गंभीर मामलों में वांछित है.
  • कुर्की की यह कार्रवाई थाना मेंढर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं, जांच, दस्तावेजीकरण और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद की. कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये है.

आतंक पर कड़ा प्रहार

यह कदम आतंकियों के वित्तीय, लॉजिस्टिक और सहयोगी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, ताकि राष्ट्रविरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके संसाधनों से वंचित किया जा सके. जिला पुलिस पूंछ ने स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद और देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल तत्वों के विरुद्ध सख्त और कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी. आम जनता की सुरक्षा, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे.

रफीक नाई की संपत्ति की कुर्की केवल एक शुरुआत है, सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और उनके वित्तीय व लॉजिस्टिक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कानून का शिकंजा और भी कड़ा किया जाएगा. 

