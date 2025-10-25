धरती के स्वर्ग के 'दिल' में लगेगा सुरों का मेला, NDTV Good Times कॉन्सर्ट कल, तैयारियां पूरी

श्रीनगर में डल झील के किनारे रविवार को NDTV Good Times सुरों की महफिल सजाने जा रहा है. इस कॉन्सर्ट की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है. इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम अपनी आवाज का जादू चलाने जा रहे हैं. धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की फिजाओं में रविवार को सुरों का पहरा होने जा रहा है. इस मौके को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. आपको बता दें कि इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम के साथ-साथ लोकल ब्वॉय काजी तौकीर और रोहान मलिक भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे. NDTV Good Times के इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम के खास परफॉर्मेंस का इंतजार हर किसी को है.

Good Times के कॉन्सर्ट का कश्मीर को है बेसब्री से इंतजार

NDTV के इस कॉन्सर्ट का जम्मू- कश्मीर की आवाम को बेसब्री से इंतजार है. श्रीनगर के रहने वाले नसीर जो कल इस कॉन्सर्ट को दूसरे होस्ट के साथ मिलकर होस्ट भी करेंगे, ने कहा कि इस कॉन्सर्ट को लेकर तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है. हमें और कश्मीर को आवाम को अब सिर्फ सोनू निगम के आने के का इंतजार है.

लोकल सिंगर भी करेंगे परफॉर्म

26 अक्टूबर को होने जा रहे इस कॉन्सर्ट में जम्मू-कश्मीर के स्थानीय गायक काजी तौकीर और रौहान मलिक भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे. सोनू निगम के साथ-साथ इन दोनों सिंगर के परफॉर्मेंस का भी जम्मू-कश्मीर की आवाम को बेसब्री से इंतजार है.

सोनू निगम ने इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट को लेकर कहा कि यह म्‍यूजिक कॉन्‍सर्ट बेहद खास है, क्योंकि हमने डल झील पर दिवंगत मोहम्मद रफ़ी साहब के 100 साल पूरे होने का जश्न पहले कभी नहीं देखा. क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है, लेकिन कश्मीर की डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना, वाकई अद्भुत और ख़ास होने वाला है. आप सभी से वहां मिलने का इंतज़ार रहेगा.