NDTV Good Times के कॉन्सर्ट में काजी तौकीर ने यूथ को दिया ये मैसेज

NDTV GoodTimes ने श्रीनगर के डल झील में एक खास कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया. इस मौके पर सोनू निगम के साथ काजी तौकीर ने भी परफॉर्म किया

काजी तौकीर ने एनडीटीवी से की खास बातचीत
नई दिल्ली:

NDTV GoodTimes ने श्रीनगर के डल झील में एक खास कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया. इस मौके पर सोनू निगम के साथ काजी तौकीर ने भी परफॉर्म किया और इस खास परफॉर्मेंस से पहले काजी ने एनडीटीवी से एक खास बातचीत की. आप भी पढ़िए युवाओं के लिए उन्होंने एक कितनी बड़ी बात कही.

सवाल: NDTV के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सभी को आपने मेस्मराइज कर दिया अपने परफॉर्मेंस से. एक तरफ ये खूबसूरती और दूसरी तरफ आपकी खूबसूरत परफॉर्मेंस.

जवाब: आई बिलीव मी. मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था. दिल से. बीच में मैं रो भी पड़ा. यू नो इमोशंस. बड़ा नेचुरली वो हुआ. मैंने अपने शो के बारे में बात की 20 साल पहले फेम गुरुकुल. मैंने इसमें हिस्सा लिया. मेरे लिए यह बहुत इमोशनल था. आज देखिए इस होर्डिंग पर आपके सामने सोनू निगम के साथ आपकी फोटो है और आपके सामने सोनू निगम के साथ आपकी फोटो है. ये एक खास पल था. सोनू निगम के साथ परफॉर्म करना बेहद खास था. बहुत शानदार. क्या कहूं आर्टिस्ट की एक अलग एनर्जी होती है और हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. यह बहुत ही अहम होता है.

सवाल: जब ऑडियंस सामने से आपका नाम जोर-जोर से बोल रहे थे. आपको कैसा लग रहा था? ये आपके अपने लोग हैं. आपकी अपनी धरती है और इन अपने लोगों के बीच परफॉर्म करना कैसा एक्सपीरियंस रहा यह?

जवाब: बहुत ही कमाल क्योंकि मैंने दुनिया भर में परफॉर्म किया. मेरी पहली परफॉर्मेंस जब थी तब कोलकाता में मैं  20,000 लोगों के बीच था. अहमदाबाद बहुत जगह. बांग्लादेश गया. अमेरिका में भी 8,000 मैंने भारी भीड़ के सामने परफॉर्म किया. लेकिन वो सब ऐसा नहीं था. लेकिन आज वो दिन था और ये सिर्फ एक शुरुआत है. 

