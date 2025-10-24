NDTV Exclusive: सतारा डॉक्टर खुदकुशी केस में सामने आई एक और चिट्ठी, अब एक सांसद और PA का भी जिक्र

Satara Doctor Suicide Case: सतारा के महिला डॉक्टर के खुदकुशी मामले में अब एक और लेटर सामने आया है. NDTV की पड़ताल में सामने आए लेडी डॉक्टर के इस लेटर में कई चौंकाने वाले राज लिखे हैं. मृत डॉक्टर द्वारा लिखे गए चार पेज के लेटर में एक सांसद (MP) और उनके निजी सचिव (PA) का उल्लेख है. हालांकि सांसद और उसके सचिव का नाम नहीं लिखा है. मालूम हो कि सतारा की डॉक्टर ने बीती रात होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. डॉक्टर की हथेली पर कुछ नाम लिखे थे. जिसमें एक पुलिस अधिकारी का नाम भी शामिल था. जिसके बाद इस मामले से स्वास्थ्य के साथ-साथ पुलिस प्रशासन विभाग में भी हड़कंप मच गया है.

डॉक्टर की चिट्ठी में एक सांसद और उसके सचिव का नाम

डॉक्टर ने अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में एक सांसद (MP) और उनके स्वीय सचिव (PA) का उल्लेख किया है, जिससे इस मामले में राजनीतिक दबाव का ज़िक्र है. डॉक्टर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें संदिग्ध आरोपियों को 'फिट' (स्वस्थ) प्रमाणपत्र देने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा था.

संदिग्ध आरोपी को फिट होने का प्रमाण पत्र नहीं देने पर किया गया परेशान

जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. इसके अलावा, डॉक्टर ने शिकायत की थी कि उन्होंने DYSP (उप-अधीक्षक) रैंक के अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने उन्हें परेशान किया था.

डॉक्टर द्वारा लिखी गई 4 पन्ने की चिट्ठी का एक पेज.

इस नए पत्र से संकेत मिलता है कि फलटण प्रकरण में पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालने के लिए ऊंचे पदों के राजनीतिक व्यक्तियों (सांसद और उनके PA) का हस्तक्षेप हो सकता है.

पुलिस अधिकारी बोले- केस दर्ज, आरोपी PSI सस्पेंड

मामले में महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल सुनील फुलारी ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि केस दर्ज किया गया है. दो आरोपी के नाम शामिल हैं, जिसमें एक PSI है. उसका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है. टीम जांच करने गई है. वे सबूत लेकर जांच कर रहे हैं.

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. सभी शिकायतें नोट कर ली गई हैं. आरोपी PSI को सस्पेंड कर दिया गया है. तलाशी के लिए दो टीमें भेजी गई हैं.

(सतारा से राहुल तपाशे का इनपुट)