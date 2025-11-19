विज्ञापन
'अनमोल तो US पुलिस की हिरासत में था सलमान को धमकी कैसे देगा...' परिवार ने सरकार से लगाई ये गुहार

रमेश बिश्नोई ने दावा किया कि जब अनमोल एक साल से अमेरिकी पुलिस की हिरासत में था, तो वह सलमान खान को धमकी कैसे दे सकता है? उन्होंने कहा, 'हमने सिर्फ न्यूज़ चैनलों पर सुना है कि अनमोल भारत आ रहा है. कानून अपना काम करेगा. सलमान खान पर फायरिंग करवाने का कोई सबूत नहीं है?'

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई आज भारत आ रहा है. ऐसे में NDTV ने उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई से बातचीत की है. रमेश ने भारत सरकार से अनमोल की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था करने की अपील की है. परिवार को आशंका है कि वापसी के बाद वह किसी गैंगस्टर की भेंट न चढ़ जाए.

'सलमान को आज तक माफ नहीं...'

उन्होंने यह भी कहा कि बिश्नोई समाज आज भी सलमान खान को माफ नहीं कर पाया है, लेकिन इससे अनमोल को जोड़ना गलत है. रमेश ने कहा, 'लॉरेंस ने जो बातें कही थीं, वह बहुत पुरानी हैं.'
 

