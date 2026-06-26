NDTV की 38वीं एनुअल जनरल मीटिंग संपन्न, वैश्विक चुनौतियों और डिजिटल मीडिया की ग्रोथ पर हुई चर्चा

NDTV की सालाना आम बैठक (AGM) में कई विषयों पर चर्चा हुई. AGM के चेयरमैन उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि दुनिया की इकॉनमी, जिसने लगातार झटकों के बावजूद काबिले तारीफ वापसी दिखाई थी, अब ज्यादा मुश्किल और अनिश्चित माहौल का सामना कर रही है. मिडिल ईस्ट में युद्ध नई मुश्किल बनकर उभरा है. IMF के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अनुमान है कि अगर लड़ाई का दायरा सीमित रहता है, तो 2026 में ग्लोबल ग्रोथ 3.1% तक धीमी हो जाएगी, जो 2025 में 3.3% थी. हालांकि रिस्क निश्चित रूप से नुकसान की तरफ हैं.

उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट तनाव, जियोपॉलिटिकल डिवाइड, बड़े टैरिफ सिस्टम से पैदा हुए नए ट्रेड टेंशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी तक पूरी न हुई प्रोडक्टिविटी क्षमता, ये सभी ग्रोथ को काफी कमजोर कर सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट को अस्थिर कर सकते हैं.

'युद्ध और तनाव से बढ़ी अनिश्चितता'

सिन्हा ने बताया कि पिछले साल के ज्यादातर समय में, ग्लोबल इकोनॉमी बदलते ट्रेड अलाइनमेंट, बढ़ी हुई पॉलिसी अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के नतीजों से जूझती रही. टैरिफ की वेव से भले ही ग्लोबल ट्रेड में गिरावट नहीं आई, लेकिन सप्लाई चेन को नया आकार मिला है. दो तरफा रिश्तों में तनाव पैदा किया है और कॉर्पोरेट अनिश्चितता की नई परतें खड़ी की हैं. ज्यादातर एडवांस्ड इकॉनमी में महंगाई कम हो रही है, लेकिन 2026 में इसके बढ़ने का अनुमान है. क्योंकि युद्ध और तनाव से पैदा हुआ एनर्जी क्राइसेस कमोडिटी-इम्पोर्ट पर निर्भर इकॉनमी में फैल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस गंभीर ग्लोबल बैकग्राउंड में, भारत स्ट्रक्चरल लचीलेपन की एक मिसाल के तौर पर अलग खड़ा है. FY 2025-26 के लिए भारत की असली GDP ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू खपत, मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी में लगातार इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से है. यूनियन बजट FY 2026-27 ने इस रफ्तार को और बढ़ाया है. पब्लिक कैपिटल खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, यह एक बड़ा बदलाव लाने वाला इन्वेस्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, शहरी विकास और डिजिटल इकॉनमी को नया आकार देगा. यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए एग्रीमेंट और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत आगे बढ़ने के साथ भारत की प्रोएक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी, अपने इकॉनमिक आर्किटेक्चर को फिर से बनाने वाली दुनिया में उसकी स्थिति को और मजबूत करती है.

उन्होंने बताया, मिडिल ईस्ट युद्ध से लेकर ईस्टर्न यूरोप में लगातार तनाव तक, कई जगहों पर हथियार लैस जंग के बढ़ने से पत्रकारिता पर बहुत ज्यादा नई मांगें आ गई हैं. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक, 2025 तक दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सक्रिय देश-आधारित जंग दर्ज की गईं. इस माहौल में, मीडिया संस्थानों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो जानकारी देने से कहीं ज्यादा है.

AGM के चेयरमैन ने आगे कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म की इंसानी कीमत बहुत ज्यादा रही है. UNESCO के डेटा के मुताबिक 2022 और सितंबर 2025 के बीच 310 से ज्यादा पत्रकार मारे गए और एक्टिव वॉर जोन में यह संख्या तेजी से बढ़ी. अकेले 2024 में, 82 मीडिया कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के ऐसे डेटा को ट्रैक करना शुरू करने के बाद से सबसे ज्यादा सालाना आंकड़ा है. सेल्फ-सेंसरशिप फैल गई है, मीडिया संस्थानों पर सरकारी कंट्रोल बढ़ गया है और प्रेस की आजादी पर दुनिया भर में पहले कभी नहीं हुआ दबाव पड़ा है.

फिर भी, कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म के सबसे जरूरी पल भी बनाता है. युद्ध भरोसेमंद, वेरिफाइड रिपोर्टिंग की बहुत डिमांड मांग पैदा करते हैं. सोशल मीडिया कंटेंट, प्रोपेगैंडा और बनावटी कहानियों की बाढ़ से परेशान होकर, ऑडियंस सच और मनगढ़ंत बातों में फर्क करने के लिए भरोसेमंद मीडिया संस्थानों की तरफ जाती है. कंपनी के लिए यह सच्चाई हमारी एडिटोरियल जिम्मेदारी के वजन और दशकों में बनाए गए भरोसे की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, दोनों को मजबूत करती है. ऐसी दुनिया में जहां गलत जानकारी एल्गोरिदम की स्पीड से फैलती है, वेरिफाइड जर्नलिज्म कोई सर्विस नहीं, बल्कि एक जरूरत है. NDTV की ग्लोबल कवरेज वहां दिख रही थी जहां कहानी सामने आ रही थी और जहां उसके नतीजे तय हो रहे थे.

'युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी टीम'

उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने इजराइल में युद्ध क्षेत्र से, तेल अवीव की सड़कों और शेल्टर से, ईरान के संवेदनशील इलाकों से और लेबनान से रिपोर्टिंग की.साथ ही हमने अमेरिका और ईरान में पावर और बातचीत के सेंटर से कहानी को फॉलो किया, जिससे ऑडियंस को न सिर्फ जमीन पर हो रही हिंसा को समझने में मदद मिली, बल्कि युद्ध का रास्ता तय करने वाले फैसलों और डिप्लोमैटिक कदमों को भी समझने में मदद मिली.

ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि ऑडियंस डिजिटल-फर्स्ट कंजम्पशन को अपना रही है. 2025 में लगभग $2.58 ट्रिलियन की कीमत पर, ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा . ऑनलाइन वीडियो, मोबाइल विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से इसमें तेजी आई है. भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर 2024 में 2.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया और 2027 तक इसके 3.07 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ने का अनुमान है. डिजिटल मीडिया पहले ही सबसे बड़े सेगमेंट के तौर पर उभरा है, जिसने 2024 में लगभग 802 बिलियन रुपये का रेवेन्यू कमाया है.

फिर भी टेलीविजन एक मजबूत माध्यम बना हुआ है, खासकर न्यूज और करंट अफेयर्स के मामले में. यह राष्ट्रीय चर्चा को आकार देने और अलग-अलग तरह के दर्शकों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने की अपनी बेजोड़ क्षमता बनाए हुए है.

उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थान के लिए, यह बदलाव एक मौका और जिम्मेदारी, दोनों लेकर आया है. दर्शक अब कई प्लेटफॉर्म पर तुरंत जानकारी, सटीकता और गहरी समझ की मांग करते हैं. प्रासंगिक बने रहने के लिए एडिटोरियल ईमानदारी और आधुनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्षमताओं का सही तालमेल जरूरी है.

पूरे साल, कंपनी ने अपने ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल आधार को मजबूत करने के लिए न्यूजरूम के आधुनिकीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में रणनीतिक रूप से निवेश किया है. इन पहलों ने टेलीविजन, वेब और मोबाइल पर हमारी पहुंच को बढ़ाया है, साथ ही बदलते दर्शकों के व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता को भी बेहतर बनाया है.

उन्होंने बताया कि हमने अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का भी विस्तार किया, प्रमुख वैश्विक बाजारों में कंपनी की मौजूदगी बढ़ाई और दुनिया भर में भारतीय पत्रकारिता की आवाज को बुलंद किया. राहुल कंवल की CEO के तौर पर नियुक्ति से एडिटोरियल और बिज़नेस लीडरशिप को और मजबूती मिली, जिससे हमारे न्यूजरूम को अनुभवी विशेषज्ञता का लाभ मिला.

हमारा इंटीग्रेटेड कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन के साथ-साथ एडवांस्ड डिजिटल वर्कफ़्लो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोडक्शन नेटवर्क शामिल हैं, हमें अलग-अलग फॉर्मेट और भौगोलिक क्षेत्रों में आसानी से न्यूज पहुंचाने में सक्षम बनाता है.

अक्टूबर 2025 में, कंपनी ने सफलतापूर्वक एक राइट्स इश्यू पूरा किया, जिसमें 82 रुपये प्रति शेयर (3:4 के एंटाइटेलमेंट रेश्यो के साथ) की दर से 396.50 करोड़ रुपये जुटाए गए. इस इश्यू को 1.11 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, जो शेयरधारकों के मज़बूत भरोसे को दर्शाता है.

उन्होंने बताया कि इस साल 'NDTV Good Times' ब्रांड के तहत एक नया इवेंट्स वर्टिकल लॉन्च किया गया, जिससे NDTV ब्रांड का दायरा लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फ़ूड, कल्चर और लाइव एंटरटेनमेंट तक बढ़ा है. चूंकि दर्शक डिजिटल, ऑन-डिमांड और साझा सांस्कृतिक अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यह पहल उनकी बदलती उम्मीदों को पूरा करने की हमारी कोशिश को दर्शाती है.