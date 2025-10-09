NDA में सीट बंटवारे पर बन गई बात, 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है. महागठबंधन और एनडीए के खेमों में गुरुवार को भी इस पर मंथन चला. एनडीए के आला सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे पर बात फाइनल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट अब 13 अक्तूबर को आ सकती है. जानिए क्या है अपडेट.

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं

एनडीए के उम्मीदवारों की पहली सूची जल्दी ही आएगी

संभावना है कि उम्मीदवारों की पहली सूची एनडीए के सभी घटक दल साझा तौर पर जारी करें.

13 अक्टूबर को आ सकती है एनडीए की पहली सूची

जेडीयू ने बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों से बातचीत के लिए अधिकृत किया है

चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाह से बातचीत सही दिशा में चल रही है

बीजेपी का होमवर्क पूरा

इस बीच, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली है. 11 अक्तूबर को दिल्ली में बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है.

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को दिल्ली में होने की संभावना है.

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे.

इससे पहले, पटना में राज्य चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी के हिस्से की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा पूरी हो गई.

हर सीट पर तीन संभावित उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है

केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार को होने वाली बैठक में नामों पर चर्चा होगी.

8.5 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती

उधर, बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि बिहार में चुनाव के विभिन्न चरणों की सुचारू और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है. आयोग ने कहा कि तैनात किए जाने वाले कर्मियों में लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं भी तैनात की जा सकती हैं.