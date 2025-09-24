विज्ञापन
साबूदाना खिचड़ी से फलाहारी खीर तक... एयर इंडिया ने लांच की स्पेशल नवरात्रि थाली

एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि नवरात्रि के दौरान अब यात्रियों को स्पेशल थाली परोसी जाएगी, जिसमें व्रत में खाने के फलहार भी शमिल है. यात्रियों को 30 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

  • एयर इंडिया ने नवरात्रि के दौरान यात्रियों के लिए नौ दिन तक स्पेशल फलाहारी थाली सेवा शुरू की है.
  • यह स्पेशल थाली यात्रियों को 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी और व्रत के अनुसार बनाई गई है.
  • थाली में साबूदाना खिचड़ी, शाही आलू, सिंघाड़े की पूरी, मलाई पनीर टिक्का समेत कई फलाहारी व्यंजन शामिल हैं.
नई दिल्ली:

नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ ही 9 दिन का व्रत भी शुरू हो गया है. ऐसे में हवाई यात्रा के दौरान आपको अब फलहार की चिंता नहीं . एयर इंडिया एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों के लिए नवरात्र के दौरान स्पेशल मेनू तैयार किया है, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद आपको बाहर भी घर जैसा एहसास कराएगा.

30 सितंबर तक मिलेगी स्पेशल थाली

एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि नवरात्रि के दौरान अब यात्रियों को स्पेशल थाली परोसी जाएगी, जिसमें व्रत में खाने के फलहार भी शमिल है. यात्रियों को 30 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

थाली में मिलेगा खाने को ये व्यंजन 
स्पेशल मेनू थाली में  व्रत के नियमों के अनुसार बने स्वाद और सेहत से भरपूर व्यंजन शामिल हैं. खाने में साबूदाना खिचड़ी, शाही आलू, सिंघाड़े की पूरी, साबूदाना वडा, मलाई पनीर टिक्का, तले आलू की चाट, खट्टा-मीठा सीताफल, समक जीरा चावल और फलाहारी खीर जैसे व्यंजन होंगे. साथ ही मौसमी फल और व्रत वाला दही भी मिलेगा. यह मेन्यू भारत से बाहर जाने वाली सभी उड़ानों में नवरात्रि के नौ दिन तक परोसा जाएगा.

यात्रियों को परोसे जाने वाले डिश में स्वाद और पोषण का ध्यान रखा गया है ताकि वो त्योहार का माहौल महसूस कर सकें. एयर इंडिया ने इस मेन्यू के जरिए यात्रा के अनुभव को और खास बनाने के साथ भारतीय परंपरा और मेहमाननवाजी का मेल पेश किया है.

