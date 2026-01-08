टाटा समूह (Tata Group) में वापसी के बाद एयर इंडिया (Air India) ने अपना पहला बोइंग 787-9 विमान प्राप्त कर लिया है. ये एयर इंडिया के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया ‘लाइन फिट' पहला ड्रीमलाइनर विमान भी है. सामान्य तौर पर, ‘लाइन फिट' का मतलब किसी खास एविएशन कंपनी के लिए विशेष रूप से बनाया गया विमान होता है. इसे ऐसे समझिए कि आप कोई सूट रेडीमेड बाजार से खरीदते हैं और कभी अपनी माप(Measurement) देकर सिलवाते/बनवाते हैं. इसी तरह ये ड्रीमलाइनर विमान पूरी तरह एयर इंडिया के लिए कस्‍टमाइज तरीके से बनाया गया है.

अब सवाल ये कि इससे आपको और दूसरे हवाई यात्रियों को क्‍या मतलब? अरे भई, मतलब तो है न! नई ड्रीमलाइनर की सवारी आप भी तो करेंगे ही! इसमें सफर करने के लिए आपके पास इकोनॉमी क्‍लास और बिजनेस क्‍लास के अलावा प्रीमियम इकोनॉमी क्‍लास का भी ऑप्‍शन होगा.

ड्रीमलाइनर विमान पर क्‍या है अपडेट?

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एयरलाइन ने 7 जनवरी, बुधवार को सिएटल में बोइंग के एवरेट कारखाने में ‘ड्रीमलाइनर' का स्वामित्व हासिल किया. एविएशन रेगुलेटर DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के निरीक्षण के बाद इस विमान के अगले कुछ दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है.

बता दें कि टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से विमानन कंपनी का स्वामित्व हासिल किया था और जनवरी 2022 में निजीकरण के बाद एयर इंडिया द्वारा लिया जाने वाला यह पहला ‘लाइन फिट' ड्रीमलाइनर होगा. इससे पहले एयर इंडिया ने आखिरी बार ‘लाइन फिट' ड्रीमलाइनर अक्टूबर 2017 में हासिल किया था जब विमानन कंपनी सरकार के स्वामित्व में थी.

नए विमान में तीन श्रेणियों इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास होंगी. अधिकारी ने बताया कि ये नवीनतम विमान उसका पहला ‘वाइड-बॉडी' विमान है और 2023 में ऑर्डर किए गए 220 बोइंग विमान में से 52वां विमान है. एयर इंडिया एक्सप्रेस को पहले ही ‘नैरो-बॉडी' बोइंग 737-8 के 51 विमान की आपूर्ति मिल चुकी है. इसमें दिसंबर के अंत में शामिल किया गया उसका पहला ‘लाइन फिट' विमान भी शामिल है. टाटा समूह द्वारा जनवरी 2022 में अधिग्रहण के बाद, एयर इंडिया ने 350 एयरबस और 220 बोइंग विमान का ऑर्डर दिया. एयरबस के ऑर्डर में से 6 ए350 विमान पहले ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं.

एयर इंडिया के पास पहले से ही विस्तारा के 26 बी787-8 और 6 बी787-9 विमान हैं. विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो चुका है. एयर इंडिया समूह के पास वर्तमान में 300 से अधिक विमान हैं जिनमें से 185 विमान एयर इंडिया के हैं और शेष एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं. अधिकारी ने बताया कि पुराने करीब एक दर्जन ड्रीमलाइनर विमान नए रूप में 2026 तक सेवा में लौट सकते हैं.

