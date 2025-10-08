नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, रोजाना 60 फ्लाइट, जानें कब से उड़ान भर सकेंगे यात्री

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट से शुरुआत में हर साल 2 करोड़ यात्रियों के आवाजाही की उम्मीद है. करीब 2,866 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट महज एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका सपना मुंबईवासी बीते 25 वर्षों से देख रहे थे.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा.

