नैनीताल के शिशु मंदिर स्कूल की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, चीना बाबा क्षेत्र में है इमारत

उत्तराखंड के नैनीताल में मंगलवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग चीना बाबा क्षेत्र में स्थित एक स्कूल भवन में लगी. ये आग शिशु मंदिर स्कूल के भवन की ऊपरी मंजिल पर लगी. घटना की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं.
नैनीताल के एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि शिशु मंदिर विद्यालय की बिल्डिंग में शाम 7:24 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. इसके तुरंत बाद आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया. मौके पर दमकलें भेजी गईं. सभी के प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने पर 2 लोग अंदर फंस गए थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया.
#WATCH उत्तराखंड: नैनीताल में एक बिल्डिंग में आग लग गई। कई फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और अधिक जानकारी का इंतज़ार है। pic.twitter.com/SgkgJYJqWS— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
चीफ फायर ऑफिसर (CFO) गौरव किरार ने बताया कि शाम 7:17 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि इमारत पूरी तरह लकड़ी से बनी थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई. उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं. गनीनत रही कि आग आसपास की इमारतों तक नहीं फैली. उन्होंने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.
खबर अपडेट की जा रही है.
