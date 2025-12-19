उत्तराखंड जाने से पहले देख लें ये रूट चार्ट, नहीं तो ट्रैफिक जाम बिगाड़ सकता है आपका वेकेशन

बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी है और कामकाजी लोग भी साल के अंतिम हफ्ते में छुट्टियां लेकर पर्यटक स्थलों पर परिवार के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. ज्यादातर लोग क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल जैसे हिमालय राज्यों में जाते हैं. खासकर दिल्ली एनसीआर या फिर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग. अपने परिवार के साथ नया साल मनाने के लिए लोग उत्तराखंड के मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल, कौसनी, भीमताल, मुक्तेश्वर, कैंची धाम, औली, चोपता जैसे पर्यटक स्थलों पर घूमने हर साल पहुंचते हैं और जब साल के अंतिम सप्ताह की बात हो तो इन सभी जगह पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती है.

पर्यटकों के लिए रूट बनाए हैं और रूट डायवर्ट भी किए

जब भारी संख्या में पर्यटक पर्यटक स्थलों पर अपना रुख करते हैं तो अक्सर सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आती है. चाहे वह मसूरी की हो नैनीताल की हो या फिर हरिद्वार ऋषिकेश की हो. उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े. इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून मसूरी और ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए रूट बनाए हैं और रूट डायवर्ट भी किए हैं.

देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्तों को डायवर्ट किया गया

दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से नैनीताल तक सड़के फोरलेन और टू लेन बन गई है लेकिन पहाड़ों पर सड़के ज्यादा चौड़ी नहीं है. अगर पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम लगा तो घंटा घंटा तक लोगों को ट्रैफिक में ही गुजारने पड़ते हैं और ऐसे में उनका वीकेंड या फिर उनका वेकेशन पूरी तरह से खराब हो जाता है. इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्तों को डायवर्ट किया है. इसके अलावा पार्किंग की भी व्यवस्था की है.

देहरादून शहर ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी में वाहनों का दबाव होने के चलते उत्तराखंड पुलिस की ओर से देहरादून में ही 18 बैरियर पॉइंट और 18 डायवर्सन पॉइंट बनाए गए हैं. इसके साथ ही देहरादून में साथ पार्किंग और मसूरी में 12 पार्किंग की जगह बनाई गई है. ताकि वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया जा सके और सड़कों पर भीड़ न हो.

नया साल, क्रिसमस , मसूरी विंटर कार्निवल और शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए दून पुलिस देहरादून ने दूसरे प्रदेशों से देहरादून , मसूरी ,ऋषिकेश आने जाने वाले पर्यटकों की बेहतर सुविधा के लिए यातायात प्लान और वाहनों की समुचित पार्किंग के लिए चिन्हित किये गये अतिरिक्त पार्किंग स्थल.



मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए यातायात रूट प्लान

दिल्ली से रुड़की , सहारनपुर से मोहण्ड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान -

दिल्ली /रुड़की / सहारनपुर – मोहण्ड- आशारोड़ी – आई0एस0बी0टी0 – शिमला बाईपास – सैन्ट ज्यूड चौक – बल्लुपुर चौक – गढ़ी कैन्ट तिराहा – अनारवाला तिराहा – जोहड़ी गांव – मसूरी रोड़ – कुठाल गेट – मसूरी



दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान-

हरिद्वार / ऋषिकेश से हर्रावाला – मोहकमपुर फ्लाईओवर – जोगीवाला – U टर्न कैलाश अस्पताल - पुलिया नं0- 06 – रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा – सहस्त्रधारा क्रासिंग – आईटी पार्क – किरशाली चौक – साईं मन्दिर तिराहा – मसूरी डायवर्जन – कुठालगेट – मसूरी .



मसूरी से दिल्ली / सहारनपुर / रुड़की / ऋषिकेश / हरिद्वार / विकासनगर जाने हेतु वापसी रुट –

मसूरी – कुठाल गेट – ओल्ड राजपुर रोड़ – राजपुर - साँई मन्दिर – कृरशाली चौक – आई0टी0 पार्क – तपोवन बाईपास रोड – नालापानी चौक – तपोवन गेट - लाडपुर तिराहा – पुलिया नं0 06 - जोगीवाला से ऋषिकेश / हरिद्वार/ आई0एस0बी0टी0 की ओर जा सकेंगे .

मसूरी में विंटर वीकेंड / विंटर कार्निवल / क्रिसमस / नव वर्ष दृष्टिगत यातायात / पार्किंग प्लान मसूरी स्थित टिहरी बस अड्डे से देहरादून की ओर आने वाले वाहनों को मसूरी स्थित सिविल अस्पताल की ओर भेजा जायेगा.

मसूरी में मौजूद लण्ढौर में रात को रुकनर वाले यात्रियों के वाहनो एम0डी0डी0ए0 पार्किंग में पार्क किये जायेंगे तथा देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को मसूरी स्थित नगर पालिका कार्यालय से होते हुए मसूरी स्थित पिक्चर पैलेस बस अड्डे की ओर डायवर्ट किया जायेगा.

मसूरी लाइब्रेरी से पिक्चर पैलेस मसूरी की तरफ जाने वाले वाहनों को अम्बेडकर चौक (घोडा स्टैण्ड) मसूरी से कैमल बैक रोड की तरफ डायवर्ट कर ग्रीन चौक कुलडी बाजार होते हुए पिक्चर पैलेस बैरियर से अपने –अपने गंतव्य की ओर भेजा जायेगा.

मसूरी से देहरादून जाने वाले वाहनों को किंग ग्रेग से होते हुए जेपी बैण्ड से बार्लोगंज की तरफ डायवर्ट कर झड़ीपानी की ओर से देहरादून की ओर भेजा जायेगा.

मसूरी स्थित पिक्चर पैलेस की ओर से देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को बडा मोड़ नियर पिक्चर पैलेस से वाइन वर्ग एलन स्कूल होते हुए बार्लोगंज की ओर से देहरादून की ओर भेजा जायेगा.

लाईब्रेरी चौक मसूरी पर यातायात का दबाव होने की स्थिति में देहरादून से कैम्पटी की ओर जाने वाले वाहनों को स्प्रिंग रोड से काला स्कूल से हरनाम सिंह मार्ग होते हुए जीरो प्वाईंट से कैम्प्टी फॉल की ओर भेजा जायेगा .

मसूरी में यातायात दबाव होने पर वाहनों को गज्जी बैंड से हाथी पांव की ओर डायवर्ट किया जायेगा .

विकासनगर / देहरादून / सुआखोली की ओर से मसूरी की ओर आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश दिन के समय में प्रतिबन्धित रहेगा .

ग्रीन चौक से झूलाघर होते हुए माल रोड लाइब्रेरी चौक की तरफ वनवे रहेगा .

अंबेडकर चौक से गढ़वाल टेरेस ,झूला घर माल रोड की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे .

कुलडी बाजार में वाहनों के दबाव होने की स्थिति में ब्रैट वुड होटल की ओर वाहनों को डायवर्ट कर क्लार्क होटल की ओर डायवर्ट किया जायेगा .

मसूरी क्षेत्रान्तर्गत वाहनों को पार्क किये जाने हेतु पार्किंग स्थल:-

1 पिक्चर पैलेस

2 लण्ढौर रोड

3 कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड

4 टाउन हॉल के नीचे

5 किंग क्रेग

6 मसूरी स्थित समस्त होटल

7 कम्पनी गार्डन रोड पर मैसानिक लॉज

8 बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड

9 सिलिस्टों पार्किंग

10 विकास होटल पार्किंग

11 कुलडी

12 गज्जी बैंड में सड़क किनारे



देहरादून शहर हेतु विंटर वीकेंड / क्रिसमस / नव वर्ष दृष्टिगत यातायात / पार्किंग प्लान

1. पैसेफिक मॉल / राजपुर रोड पर यातायात के दबाव होने पर मसूरी से घण्टाघर की ओर आने वाले यातायात को साईं मंदिर तिराहा से आईटी पार्क की भेजा जायेगा .

2. ऐनेक्सी / सीएसडी तिराहा से दिलाराम चौक की ओर आने वाले यातायात को जोहड़ी गांव होते हुए भेजा जायेगा .

3. घण्टाघर पर यातायात दबाव होने की स्थिति में ओरियन्ट चौक / बुद्धा चौक / तहसील चौक से यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जायेगा .

पार्किंग व्यवस्था

1. रेंजर्स ग्राउण्ड .

2. परेड ग्राउण्ड .

3. पुराना रोडवेज बस अड्डा नियर तहसील चौक .

4. काबुल हाउस नियर सर्वे चौक .

5. कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग .

6. एमडीडीए पार्किंग नियर घण्टाघर .

7. राजीव गांधी कॉम्पलैक्स नियर तहसील चौक .



बैरियर प्वाईंट

1. आशारोडी

2. कुठालगेट

3. किरशाली चौक

4. सहस्त्रधारा क्रासिंग

5. महाराणा प्रताप चौक

6. जोगीवाला चौक

7. बंगाली कोठी तिराहा

8. आईएसबीटी

9. हर्रावाला चौक

10. नटराज चौक

11. रानीपोखरी तिराहा

12. बैराज तिराहा

13. श्यामपुर फाटक

14. नेपाली फार्म

15. छिद्दरवाला

16. एयरपोर्ट तिराहा

17. भोगपुर तिराहा

18. थानो तिराहा

डायवर्जन प्वाईंट

1. शिमला बाईपास चौक

2. सेंड ज्यूडस तिराहा

3. कमला पैलेस

4. बल्लूपुर चौक

5. कैंट तिराहा

6. सीएसडी तिराहा

7. कुठालगेट

8. साईं मन्दिर तिराहा

9. मसूरी डायवर्जन

10. ओल्ड राजपुर रोड तिराहा

11. आईटी पार्क तिराहा

12. तपोवन तिराहा

13. लाडपुर तिराहा

14. जोगीवाला चौक

15. कैलाश अस्पताल कट

16. भानियावाला तिराहा

17. एयरपोर्ट तिराहा

18. कारगी चौक



1. भारी वाहन को 30/12/2025 से 01/01/2026 तक समय लगभग 14.00 से प्रातः 05.00 बजे तक शहर के आंतरिक तथा वाह्य मार्गों पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित रहेंगे तथा निर्धारित स्थानो पर रोके जायेगें .

2. अति-आवश्यक सेवा (Ambulance, police, Fire आदि) के वाहनों को रोका / डायवर्ट नहीं किया जायेगा . इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाएं (पेट्रोल /दूध/गैस) आदि के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से पास करवाया जायेगा .

3. NO Parking Zone में वाहन खडा करनें पर Traffic Crane द्वारा Vehicle को टो किया जायेगा एवं आवश्यक वैद्याानिक कार्यवाही की जायेगी.

4. किसी भी असुविधा से बचने के लिए लिंक मार्गों / दुपहिया वाहनों / Public Transport (रिक्शा-टैम्पू- सिटी बस) वाहनों का अधिक प्रयोग किया जा सकता है.

5. धैर्य रखें, हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करें, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें .

6. ट्रैफिक सम्बन्धी अपडेट्स पाने के लिए देहरादून पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पेज (Facebook/Instagram/Twitter) को फोलो करें .

6. नव वर्ष की पूर्व संध्या व नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत मसूरी डाईवर्जन व बाटाघाट चैकपोस्ट से मसूरी आने वाले भारी वाहनों को दिनांक 31/12/2025 से 01/01/2026 तक प्रातः 08.00 बजे से 24.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेगा.

7. ऋषिकेश के लिए भी उत्तराखंड पुलिस ने रोड प्लान तैयार किया है क्योंकि ऋषिकेश में पर्यटक पहुंचते हैं और गंगा किनारे कैंप में नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में आते हैं ऋषिकेश के तपोवन ,शिवपुरी में पर्यटकों का ज्यादा रुख रहता है. इसके अलावा ऋषिकेश के स्वर्गआश्रम, गरुड़ चट्टी ,मोहन चट्टी ,फूल चट्टी में पर्यटक भारी संख्या में साल के अंतिम दिनों में पहुंचते हैं, क्योंकि ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र में घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या पर पहुंचते हैं इसमें विदेशी पर्यटक भी रहते हैं. क्योंकि ऋषिकेश का हिस्सा देहरादून,टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के क्षेत्र में आता है और यहां पर पुलिस ने चारों जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रूट प्लान तैयार किया है.

ऋषिकेश जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान