Nainital Bank Recruitment 2025: नैनीताल बैंक में क्लर्क से लेकर PO पदों तक निकली है नौकरियां, 12 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस लिंक पर जाकर भरे फॉर्म

Nainital Bank Recruitment 2025: नैनिताल बैंक की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो उम्मीदवार अप्लाई करेंगे उनके पास किसी डिग्री होना अनिवार्य है. 

Nainital Bank Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो गई है. 

Nainital Bank Recruitment 2025: बैंकिंग जॉब की तलाश कर रहे लोगों के लिए नैनिताल बैंक में बंपर भर्तियां निकली हैं. नैनिताल बैंक की ओर से कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हो गई है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 1 जनवरी, 2026 तक अप्लाई कर दें.  नैनिताल बैंक की और से जारी किए गए नोटिस के अनुसार कुल 185 पदों पर नियुक्ति की जानी है. ये नियुक्ति एग्जाम के जरिए होगी. जो उम्मीदवार एग्जाम में टॉप करेंगे उन्हें नैनिताल बैंक के साथ काम करने का मौका मिलेगा. परीक्षा 18 जनवरी, 2025 को आयोजित कराई जाएगी.

कैसे होगा चयन (Nainital Bank Recruitment Exam Pattern)

उम्मीदवारों का चयन  परीक्षा के आधार पर होगा. जो कि कुल 200 अंकों की होगी. इसमें रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 145 मिनट होगी. गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में पास होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. 

बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nainitalbank.bank.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवेदन करते हुए आवेदन शुल्क भी भरना होगा. जो कि 1000 रुपये से शुरू है. फॉर्म में सही जानकारी भरें. गलत जानकारी भरने से आवेदन रद्द की जा सकती है.

