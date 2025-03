10:30 बजे भीड़ आई, जला दी गाड़ियां: नागपुर हिंसा के पीड़ितों की आपबीती

रात करीब साढ़े 10 बजे उग्र भीड़ ने घर पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दिया...बेकाबू भीड़ ने इलाके में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की...नागपुर में हुई हिंसा से स्थानीय लोग डरे हुए हैं. हिम्मत करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई. लोगों ने बताया कि कैसे एकदम से भीड़ आई और भीड़ ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया. दुकानों में तोड़फोड़ की. किसी ने सोचा नहीं था कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की 'आग' नागपुर तक पहुंच जाएगी. चश्मदीदों के अनुसार, बेकाबू भीड़ ने एक के बाद एक कई वाहनों को आग लगाई. एक क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की गई.

महाल इलाके में चिटनिस पार्क के पास ओल्ड हिसलोप कॉलेज इलाके के कुछ निवासियों ने बताया कि शाम करीब साढ़े सात बजे एक भीड़ ने उनके इलाके में हमला बोल दिया और उनके घरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तथा गलियों में खड़ी कई कारों में तोड़फोड़ की.

#WATCH | Maharashtra | A local shopkeeper from Nagpur's violence-hit Hansapuri area says, "At 10.30 pm, I closed my shop. Suddenly, I saw people torching vehicles. When I tried to douse the fire, I was hit with a stone. My two vehicles and a few other vehicles parked nearby were…