विज्ञापन
विशेष लिंक

हत्या के आरोपी ने जमानत मिलते निकाला था जीत का जुलूस, सुप्रीम कोर्ट ने SP से कहा- तुरंत सरेंडर करवाओ

हत्या आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत पर 'जीत का जुलूस' निकालने पर SC ने फटकार लगाई है. हरियाणा SP को गैर-जमानती वारंट तामील करके 21 सितंबर को पेश करने को कहा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
हत्या के आरोपी ने जमानत मिलते निकाला था जीत का जुलूस, सुप्रीम कोर्ट ने SP से कहा- तुरंत सरेंडर करवाओ
गैर-जमानती वारंट तामील नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है. (File Photo)
नई दिल्ली:

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हत्या के एक आरोपी के 'जीत का जुलूस' पर कोर्ट ने रुख अपनाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को उसे कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उसे हिरासत में पेश नहीं किया गया था. इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को हुई. वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी विशाल ने जमानत मिलने के बाद जुलूस निकाला था और गवाहों को धमकाया था. इस पर बेंच ने आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया.

बेंच ने कहा, "जब आप सरेंडर कर देंगे और फिर जमानत मांगेंगे, तब हम आपकी बात सुनेंगे. जमानत पर रिहा होने के बाद जीत का जुलूस निकालना सही नहीं है."

कोर्ट ने गौर दिया कि अगस्त में जारी किया गया गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट अभी तक तामील नहीं हुआ है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वारंट तामील क्यों नहीं हो सका, इसके कारणों पर अदालत अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रही है.

ये भी पढ़ें: भारत में अब चिप्स-कोल्ड ड्रिंक के पैकेट पर भी लगेगी चेतावनी? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आदेश

'अगली तारीख तक कोर्ट में पेश करें...'

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "हम हरियाणा के चरखी दादरी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश देते हैं कि वे वारंट तामील कराना सुनिश्चित करें और आरोपी को अगली तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश करें. अगली तारीख 21 सितंबर, 2026 तय की गई है."

कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह 24 घंटे के अंदर एसपी को आदेश की एक कॉपी भेज दे. हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को हत्या के मामले में आरोपी को जमानत दे दी थी.

विशाल पर क्या आरोप हैं?

27 अक्टूबर 2022 को जब विशाल ने कथित तौर पर जमीन के एक विवादित प्लॉट पर टिन शेड बनाना शुरू किया, तो उसका शिकायतकर्ता राजबाला के परिवार वालों से झगड़ा हो गया. तीखी बहस के दौरान, विशाल ने कथित तौर पर लाठी और कुल्हाड़ी से कई लोगों पर हमला किया, जिससे शिकायतकर्ता पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनमें से एक की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी मानहानि मामला : सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से कहा- जल्द सुनवाई चाहिए तो अर्जी दाखिल करें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Punjab Haryana High Court, Supreme Court, Bail, Victory March
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com