नवी मुंबई के लोगों को नए साल का तोहफा, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ान की शुरुआत

अदाणी समूह द्वारा प्रवर्तित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएमआईए) आज से व्यावसायिक उड़ान परिचालन शुरू करेगा. महाराष्ट्र की शहर नियोजन एजेंसी नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) ने वर्ष 1997 में पहली बार इस हवाई अड्डे के बारे में विचार किया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2018 में नींव रखी थी. इस साल आठ अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था.

शिलान्यास समारोह में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि ‘‘नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान दिसंबर, 2019 में उड़ान भरेगी.'' वर्ष 2021 से, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की अनुषंगी कंपनी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और परिचालन तैयारी की अगुवाई की है, और इसे कम समय में तेजी से निर्माण से चरणबद्ध व्यावसायिक परिचालन तक आगे बढ़ाया है.

इस विकास क्रम से मौजूदा मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भीड़ कम होने की उम्मीद है, साथ ही एमएमआर में क्षमता भी काफी बढ़ेगी. इस निजी हवाईअड्डा परिचालक ने बुधवार को कहा कि पहले दिन, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर घरेलू सेवा परिचालन करेंगी. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑपरेशन शुरू होने की पूर्व संध्या पर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल लॉन्च को चिह्नित करने के लिए 1,515 ड्रोन का एक शानदार ड्रोन शो आयोजित किया गया.

ड्रोन के जरिए 3डी कमल का फूल, कमल डिज़ाइन इंटीरियर, एयरपोर्ट लोगो, ग्रीन एयरपोर्ट, मुंबई के ऊपर उड़ता हुआ विमान और भारत का उदय जैसे शानदार हवाई आकार बनाए गए, जो सभी एयरपोर्ट की थीम और भव्यता पर केंद्रित थे. शाम ने इनोवेशन और कलात्मकता को एक साथ प्रस्तुत किया, जिससे रात का आसमान यादगार और आकर्षक दृश्यों के कैनवास में बदल गया.

दर्शकों में विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, युवा एथलीट और एनएमआईए के कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी आंखों के सामने लाइव देखा. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसे महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए स्थापित किया गया है.