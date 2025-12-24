हॉली डे प्लानिंग के नाम पर धोखाधड़ी: मालदीव पैकेज के लिए 2.05 लाख लेकर प्लानर गायब

मध्‍य प्रदेश के सतना शहर के राजेन्द्र नगर इलाके में एमपी ऑनलाइन और हॉलीडे प्लान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति पिछले कई दिनों से लापता है. आरोपी ने मालदीव, दुबई और अन्य स्थानों के नाम पर टूर पैकेज देने का दावा कर लोगों से मोटी रकम वसूल कर भूमिगत हो गया. इस मामले में एक शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, वहीं दुकान के मालिक ने भी लापता होने की सूचना पुलिस को दी है.

2.05 लाख रुपये की ठगी का आरोप

शिकायत के अनुसार, हॉली डे प्लान के नाम पर टूर पैकेज बुक कराने के दौरान कुल 2,05,000 रुपये की ठगी की गई. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी न तो तय समय पर टूर की कोई जानकारी दे रहा है और न ही राशि वापस कर रहा है. इसके उल्टा, पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

पहचान और विश्वास के आधार पर किया गया भुगतान

जानकारी के अनुसार पुष्पराज कॉलोनी निवासी आनंद जैन ने बताया कि उनकी पहचान जैन समाज के एक कार्यक्रम के दौरान राहुल जैन और उनकी पत्नी सैनी जैन से हुई थी. दोनों ने स्वयं को एमपी ऑनलाइन, रेलवे टिकट और हॉलीडे प्लानर का काम करने वाला बताया. पूर्व में भी राहुल जैन के माध्यम से टिकट और टूर प्लान कराए गए थे, जिससे विश्वास बना हुआ था.

इस विश्वास के आधार पर प्रार्थी की पुत्री आयुषी जैन और दामाद गुरदीप जैन ने मालदीव टूर के लिए राहुल जैन से संपर्क किया. आरोप है कि टूर के संपूर्ण अरेंजमेंट के नाम पर अलग–अलग तिथियों में कुल 2,05,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से राहुल जैन को ट्रांसफर किए गए. राहुल जैन ने आश्वासन दिया था कि नवंबर मध्य तक पूरे टूर का विवरण भेज दिया जाएगा.

अधूरी जानकारी और संपर्क में रुकावट

लेकिन तय समय निकल जाने के बाद न तो टिकट मिले और न ही होटल या यात्रा से संबंधित कोई जानकारी दी गई. कई बार संपर्क करने पर पहले टालमटोल की गई और बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया. जब परिजनों ने राहुल जैन की पत्नी से संपर्क किया तो बताया गया कि वह मुंबई चली गई है.

शिकायत में आरोप है कि उक्त रकम का उपयोग राहुल जैन, सैनी जैन और रेखा जैन द्वारा कर लिया गया. बार-बार पैसे वापस मांगने पर तीनों द्वारा इंकार किया जा रहा है और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी का आरोप

पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के दस्तावेज़ों के आधार पर जांच की जाए, उनके मोबाइल नंबरों की साइबर सेल से जांच कराई जाए और उन्हें देश छोड़कर भागने से रोका जाए. साथ ही ठगी की राशि वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. अफराद के खिलाफ अन्य लोगों से भी ठगी का आरोप है. पीड़ित ने बताया कि राहुल जैन ने चक्रेश जैन, चेतन अग्रवाल, सुभाष जैन, विजय जैन सहित अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की.

दुकान मालिक ने दी गुमशुदगी की सूचना

धोखाधड़ी के मामले में दुकान मालिक ऋषभ सिंह ने भी थाने में आवेदन दिया है. उन्होंने 19 दिसंबर से लापता होने की सूचना दी. आवेदन के अनुसार उनके पिता से किराए पर ली गई दुकान में आरोपी ने अपने कारोबार का संचालन किया था. आनंद जैन के अनुसार राहुल की पत्नी बिहार जा चुकी है जबकि राहुल दुकान बंद कर गायब हो गया है. आरोपी ने सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी कर इस समय लापता है. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की जा रही है.