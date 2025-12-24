विज्ञापन
देवास में हनीट्रैप फंसाने वाली गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर युवक से मांगे थे 50 लाख

Honeytrap Incident in MP: मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस ने एक युवती को हनीट्रैप मामले में गिरफ्तार किया हैयुवती ने एक युवक को अपने जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बना लिए और 50 लाख रुपये की मांग की.

देवास में हनीट्रैप फंसाने वाली गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर युवक से मांगे थे 50 लाख

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस ने हनीट्रैप का खुलासा करते हुए एक युवती को गिरफ्तार किया है. उसने एक युवक को जाल में फंसाकर लाखों रुपये एंठने की कोशिश की, लेकिन युवक ने पुलिस से शिकायत कर दी. मामला नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र के राजोदा गांव का है.

गांव के भावेश ठाकुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि एक युवती ने उसे सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाया. युवती ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर उसके अश्लील वीडियो बना लिए. इन्हीं वीडियो के आधार पर युवती युवक को ब्लैकमेल करने लगी. युवती ने वीडियो करने का कहकर कई बार धमकाया. उसने ब्लैकमेल करते हुए 50 लाख रुपये की मोटी रकम मांगी थी.

पार्किंग के पास घेराबंदी कर दबोचा

शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आ गई. मुखबिर से सूचना मिलते ही युवती को एबी रोड स्थित एक पार्किंग के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि युवती पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रही है. पिछले साल भी इसी युवती के खिलाफ नाहर दरवाजा थाने में ही ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था.

मामले में नाहर दरवाजा थाना प्रभारी मंजू यादव का कहना है कि युवती को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं.

