सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, हर संभव सहायता का दिया भरोसा

पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने अपने संसदीय क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पौड़ी जिले के सैंजी गांव और नैठा बाजार का निरीक्षण किया. साथ ही आपदा राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित नागरिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. अनिल बलूनी ने आपदा में प्रभावित लोगों को अग्रिम आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा और सभी नागरिकों को आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ा हैं.

शीघ्र बनाए जाएंगे घर

उन्होंने वादा किया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुए घरों, सड़क और पुल को पुनः शीघ्र-अतिशीघ्र बनाया जाएगा और इसके अलावा भी हर सम्भव मदद पहुंचाने का कार्य करेंगे. जिला प्रशासन को आपदा से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने एवं पेयजल, विद्युत, सड़क और संचार जैसी मूलभूत सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आपदा में हुए नुकसान का विस्तृत रिपोर्ट भी बनाने के दिशा-निर्देशों दिए.

उन्होंने पौड़ी के कलगडी गांव में फ्लैश फ्लड के कारण क्षतिग्रस्त हुए 20 मीटर स्पान के Steel Truss ब्रिज के पुनर्निमाण कार्य का निरीक्षण किया. कलगडी पुल का कार्य युद्धस्तर पर जारी है और जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि इस पुल को बहुत जल्द आवागमन हेतु शुरू कर दिया जाएगा.

सरकार लोगों की पूरी मदद करेंगी

अनिल बलूनी ने पौड़ी के आपदा प्रभावित कलूंण गांव का भी स्थलीय निरीक्षण किया. आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. अनिल बलूनी ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र को राज्य सरकार लोगों की पूरी मदद करेंगी.

भारी बारिश से कलूंण गांव के आवासीय क्षेत्र, कृषि भूमि और जन सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. स्थानीय निवासियों से बात कर आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है. केंद्र और राज्य सरकार आपदा की घड़ी में हर क्षण जनता के साथ है और सभी समस्याओं को शीघ्र-अतिशीघ्र निदान करने के लिए तत्पर है.