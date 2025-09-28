ओडिशा : जमीन पर सो रही मां बेटी को सांप ने डसा, दोनों की मौत

ओडिशा के क्योंझर जिले में जहरीले सर्प दंश के बाद एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान फुलमनी नायक और जतरी नायक के रूप में हुई है. तुरुमुंगा पुलिस स्टेशन के पास काशीपुर गांव की रहने वाली फुलमनी शुक्रवार को अपनी बेटी के घर गई थी. दोनों जमीन पर सो रही थीं तभी सांप ने उनको डस लिया.

पहले हकीम के पास ले गए

अधिकारी ने बताया कि परिजन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय इलाज के लिए एक नीम हकीम के पास ले गए. जब जतरी की हालत बिगड़ने लगी तो उसे ठाकुरमुंडा अस्पताल में ले जाया गया. ठाकुरमुंडा अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया,"शुरुआत में वे सर्प दंश की बात को छुपा रहे थे. लक्षण देखने के बाद मेरे बार-बार पूछने पर महिला के परिजनों ने सच बात बतायी."

मामले की जांच में जुटी पुलिस

उन्होंने कहा कि उसे आनंदपुर अस्पताल में भेज दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं फुलमनी हकीम के पास जाने के बाद काशीपुर अपने घर लौट गईं और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि वे घटना की जांच कर रहे हैं.