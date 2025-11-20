विज्ञापन
लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में हुआ गिरफ्तार

लॉरेंस विश्नोई गैंग का एक और गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है.

नई दिल्ली:

भारत का एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमेरिका मे गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में पकड़ा गया है. नोनी राणा को नियाग्रा (NIAGARA)  बॉर्डर से पकड़ा गया है. यह अमेरिका कनाडा की बॉर्डर एरिया है और नोनी राणा कनाडा भागने की फिराक में था. उसके पहले उसे अमेरिका की एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया. वो हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है. नोनी राणा लॉरेस विश्नोई गैंग से जुड़ा है. नोनी राणा फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था. जहां से वो लॉरेस विश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था.

हाल में नोनी राणा की कई सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई हैं जिसमें लॉरेस गैंग ने हरियाणा में जो वारदातो को अंजाम दिया उसकी जिम्मेदारी नोनी राणा ने ली थी. जल्द भारत लाने के लिए हरियाणा पुलिस सेंट्रल एजेसियों के साथ US के अधिकारियों के संपर्क में है. लॉरेस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है और अब लॉरेस विश्नोई के एक और करीबी का अमेरिका में पकड़ा जाना गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

