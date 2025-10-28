'मोंथा' चक्रवात के कारण रेलवे और विमान सेवाओं पर बड़ा असर, 150 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल, विशाखापत्तन से उड़ान बंद

- मोंथा चक्रवात काफी तेजी से आंध्र प्रदेश की तट की तरफ बढ़ रहा है
- इस चक्रवात के कारण रेलवे सतर्क है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तैयारियों का लिया जायजा
- मोंथा चक्रवात के कारण विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है, 150 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
चक्रवाती तूफान 'मोंथा' को लेकर रेलवे सतर्क है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मोंथा तूफान तेजी से आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ रहा है आज शाम तक इसके तट से टकराने की उम्मीद है. रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है जबकि 17 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है. इसके अलावा मोंथा तूफान के कारण विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है. आज पूरे दिन विशाखापत्तनम में उड़ानों का संचालन बंद रहेगा. खबरों के मुताबिक, राजमुंदरी और विजयवाड़ा में कल दोपहर के बाद उड़ानों का संचालन बंद रहेगा.
रेल मंत्री ने की बैठक
रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्ट कोस्टल रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक में यात्री सुरक्षा, ट्रेन संचालन में बदलाव, बहाली की योजना और स्थानीय प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तालमेल की समीक्षा की गई है. बैठक में वाल्टेयर और खुर्दा रोड डिवीजन में एहतियाती कदमों की जानकारी दी गई है. रेल मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा और संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टीमों की तैनाती की भी जानकारी मांगी. बैठक में सभी रेलवे जोन को हाईअलर्ट पर रहने और चक्रवात के बाद ट्रेन सेवाओं की तुरंत बहाली करने के निर्देश दिए गए हैं. इस चक्रवात के कारण 190 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है।
रेलवे ने बनाया है हेल्प डेस्क
रेलवे ने चक्रवात मोंथा को देखते हुए हेल्प डेस्क बनाया है. स्टेशन पर हेल्प डेस्क के साथ मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है. इसके अलावा वॉर रूम में चौबीसों घंटे अधिकारियों की तैनाती रहेगी.
एयर इंडिया, इंडिगो के विमानों पर असर
मोंथा चक्रवात के कारण विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है. एयर इंडिया की विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा से चलने वाली कल सभी विमान कैंसिल रहेगी. इंडिगो की भी कई विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
रद्द की गई ट्रेनें:
17210 — काकीनाड़ा टाउन से SMVT बेंगलुरु
07060 — अनकापल्ली से सिकंदराबाद
17247 — नरसापुर से धर्मावरम
17255 — नरसापुर से लिंगमपल्ली
12737 — काकीनाड़ा टाउन से लिंगमपल्ली
12755 — काकीनाड़ा टाउन से लिंगमपल्ली
मार्ग बदली (डायवर्जन) ट्रेन
12703 — हावड़ा से सिकंदराबाद (फलकनुमा एक्सप्रेस)
यह ट्रेन अब विजयनगरम, टिटलागढ़, रायपुर, बल्हारशाह, बेल्लमपल्ली और काज़ीपेट होते हुए सिकंदराबाद जाएगी.
कुल मिलाकर अब तक चक्रवात के कारण अब तक SCR और ECoR की 161 ट्रेन प्रभावित हुईं हैं
मोंथा चक्रवात के कारण 27 से 30 अक्टूबर तक रेल सेवाओं पर पड़ा असर
मोंथा के कारण अब तक 183 ट्रेन हुईं प्रभावित
कुल मिलाकर अब तक 193 ट्रेन मोंथा तूफान के कारण प्रभावित हुईं है
