क्या विदा हो गया मॉनसून या मारेगा पलटी? जानें किन राज्यों को सितंबर में अभी और भिगोएंगे बदरा

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है यानी इस साल मॉनसून ने अभी विदाई नहीं ली है. अभी भी कई राज्यों में बदला जमकर बरसने वाले हैं. आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अभी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. अरुणाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार से बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं. राज्य में अगले कुछ दिनों तक गरज के साथ भारी वर्षा तथा आंधी की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के मुताबिक, 12 से 14 सितंबर के बीच पूरे अरुणाचल में छिटपुट जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है और यह दौर कम से कम 15 सितंबर तक जारी रह सकता है.

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और जलभराव की समस्या सामने आ सकती है. उसने कहा है कि इन इलाकों में यातायात अवरुद्ध होने, पेड़ गिरने से बिजली एवं संचार लाइनों को नुकसान पहुंचने और होर्डिंग्स तथा टेंट जैसी कमजोर संरचनाओं के नष्ट होने की भी आशंका है.

इसी तरह से 10 से 16 सितंबर के बीच नागालैंड भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 16 सितंबर को बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में लगातार कई दिनों से हो रही हल्की बारिश और बादलों का असर अब धीरे-धीरे खत्म होता नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आनेवाले दिनों में बारिश की संभावना बेहद कम है और मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 15 सितंबर तक एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. ह्यूमिडिटी का स्तर 55 से 75 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है.

12 सितंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह की तेज बारिश की संभावना नहीं है. 13 सितंबर को आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा, हालांकि उसके बाद यानी 14 और 15 सितंबर को मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने साफ किया है कि इस दौरान किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है यानी तेज बारिश या आंधी-तूफान की संभावना नहीं है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के मध्य तक मानसून का असर कमजोर हो जाता है और इस बार भी यही स्थिति देखने को मिल रही है.