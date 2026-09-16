हिमालय में मौसमी हलचल से बाहुबली बना मॉनसून, उत्तराखंड-हिमाचल, गुजरात-राजस्थान समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, 14 राज्यों में IMD अलर्ट

दक्षिण पश्चिम राजस्थान कच्छ क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान से सटा इलाका है, जहां बने कम दबाव वाले क्षेत्र से सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.19 सितंबर के आसपास पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल हो रहे हैं.नभारत मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती हवाओं के दबाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.
मॉनसून क्यों हो रहा है सक्रिय
मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर सक्रिय निम्न दबाव और चक्रवाती तूफान का असर बना हुआ है. मॉनसून ट्रफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे उत्तर-पश्चिम भारत से होते हुए मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इससे बारिश के हालात बन रहे हैं.
वेस्ट यूपी में आज का मौसम
मॉनसून वापसी के पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद की बात करें तो बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के आसार हैं. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे जिलों में भी छिटपुट भारी बारिश के आसार हैं.
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में 48 से 72 घंटों के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है. मौसम विभाग ने येलो, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा बना हुआ है.हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट है. पश्चिमी राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने के पहले कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
Weather Systems, Forecast and Warnings :— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 15, 2026
The western end of monsoon trough is south of its normal position and eastern end is near its normal position at mean sea level.
Yesterday's Low-Pressure Area over Southeast Rajasthan & adjoining north Gujarat lay over southwest Rajasthan… pic.twitter.com/pWIAnakqQP
बिहार एवं झारखंड में कब बारिश होगी
बिहार के ज्यादातर जिलों और झारखंड में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है. यहां मॉनसून विदाई के पहले जोर पकड़ रहा है. बिजली गिरने का अलर्ट देखते हुए किसानों और लोगों को खुले मैदानों से दूर रहने की चेतावनी है.पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार सक्रिय मॉनसून के चलते भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है.पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रुक-रुक कर बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बरसात
मध्य प्रदेश में चक्रवाती प्रवाह के असर से अगले 24 से 48 घंटे मूसलाधार बारिश का दौर बना रह सकता है. 15-16 सितंबर के बाद पश्चिमी हिस्सों से बारिश में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी ज्यादातर हिस्सों में बादल छाने के साथ गरज-चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं तेज बारिश का अनुमान है. महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, रायगढ़ जैसे जिलों में गणेशोत्सव के वक्त बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है.
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