राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत 18 नवंबर से मणिपुर के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. संघ के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में चल रहे संगठनात्मक कार्यों, सामाजिक अभियानों और सेवा गतिविधियों की समीक्षा इस दौरान की जाएगी. भागवत 20 नवंबर तक मणिपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सूत्रों के अनुसार, भागवत अपने प्रवास के दौरान आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मणिपुर में आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे. संघ देशभर में शताब्दी वर्ष के तहत विशेष अभियान चला रहा है और मणिपुर में उनके प्रभाव तथा क्रियान्वयन की समीक्षा इस दौरे का अहम हिस्सा होगी.

हिंसा के बाद दूसरी बार पहुंचेंगे मणिपुर

साल 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद यह दूसरा अवसर होगा जब मोहन भागवत राज्य का दौरा करेंगे. संघ नेतृत्व इस दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत और पुनर्वास कार्यों का आंतरिक आकलन भी करेगा. बताया जा रहा है कि विभिन्न सेवा परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा की जाएगी.

कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

आरएसएस के मणिपुर प्रांत के महासचिव शिजागुरुमायुम तरुणकुमार शर्मा ने जानकारी दी कि भागवत इंफाल पहुंचने के बाद संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. वह राज्यभर में संचालित संगठनात्मक कार्यों और सामाजिक पहलों की समीक्षा करेंगे. साथ ही कार्यकर्ताओं को सेवा और राहत गतिविधियों को और विस्तार देने के लिए प्रेरित भी करेंगे. दौरे के दौरान संघ द्वारा हिंसा प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों, पुनर्वास प्रयासों और सामाजिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाएगा. माना जा रहा है कि भागवत की यह यात्रा संगठन के आगामी कार्यक्रमों और मणिपुर में सेवा गतिविधियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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