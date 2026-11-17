Petrol-Diesel Export Duty: देश में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी एक आदेश में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है. हालांकि, हालांकि, आम जनता को राहत देते हुए घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ-साथ पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

किस पर कितना बढ़ा टैक्स?

सरकारी आदेश के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसके अलावा, विमानों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल (ATF) पर इस ड्यूटी को 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी को शून्य पर ही बरकरार रखा गया है. घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है.

डीजल के एक्सपोर्ट पर बढ़ी 2.50 रुपये ड्यूटी

वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार देर रात जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. इससे पहले यह 11.50 रुपये प्रति लीटर थी. यानी डीजल के एक्सपोर्ट पर अब कंपनियों को हर लीटर पर 2.50 रुपये ज्यादा ड्यूटी देनी होगी.

ATF के एक्सपोर्ट पर भी बढ़ा टैक्स

सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ाई है. इसे 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह पहले की तरह शून्य बनी रहेगी.

घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं

इस फैसले का असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर नहीं पड़ेगा. सरकार ने साफ किया है कि देश में बिक्री के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी यह बढ़ोतरी सिर्फ एक्सपोर्ट पर लागू होगी.

महंगाई के बीच सरकार का फैसला

सरकार ने ऐसे समय में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जब देश में महंगाई का दबाव बना हुआ है. अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.3 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी रही. ऐसे में डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला अहम माना जा रहा है.



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