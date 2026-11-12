मणिपुर में धान कटाई के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या, दो घायल; हमले के बाद फिर बढ़ा तनाव

मणिपुर के कांगपोकपी जिले के तफौ कूकी गांव में गुरुवार को हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर राज्य के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग में 40 वर्षीय किमनेइनेंग चोंगलोई की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 11 बजे हुई. उस समय गांव के लोग धान की कटाई में लगे हुए थे. इसी दौरान अचानक गोलियां चलने लगीं. गोली लगने से किमनेइनेंग चोंगलोई की मौके पर ही मौत हो गई.

दो ग्रामीण घायल, एक को इम्फाल रेफर किया गया

घायलों की पहचान 34 वर्षीय सेहंगाम चोंगलोई उर्फ डेविड और लामखोचोन चोंगलोई के रूप में हुई है. दोनों तफौ गांव के निवासी हैं. सेहंगाम चोंगलोई को बेहतर इलाज के लिए इम्फाल स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) ले जाया गया. फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए किसान अपने खेत छोड़कर भाग गए. हालात को देखते हुए गांव के लोगों ने यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के प्रभावित हिस्से से नहीं गुजरने की चेतावनी भी दी.

सिनाकेइथेई इलाके में भी चली गोलियां

इसी दिन सिनाकेइथेई क्षेत्र से भी गोलीबारी की खबर सामने आई. हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली. लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं ने पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है.

CoTU ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सदर हिल्स की कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (CoTU) ने घटना की कड़ी निंदा की है. संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार की निष्क्रियता और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों के कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. CoTU का कहना है कि हाल ही में इसी गांव के दो युवकों पाओगिनलाल हैंगसिंग और टिंगिनलुन चोंगलोई की हत्या के मामले के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि एक और हमला हो गया. संगठन ने दावा किया कि इलाके में CRPF की कई बटालियन तैनात होने के बावजूद हमलावर घटना को अंजाम देने में सफल रहे.

दो युवकों की हत्या के बाद पहले से था आक्रोश

तफौ गांव पहले से तनाव का केंद्र बना हुआ है. गांव के दो युवक 28 अक्टूबर को लापता हो गए थे. बाद में 1 नवंबर को उनके शव बरामद किए गए. इस घटना के बाद कांगपोकपी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. CoTU लगातार मांग कर रहा है कि तफौ गांव को सेनापति पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से हटाकर कांगपोकपी जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकार क्षेत्र में लाया जाए. संगठन का कहना है कि गांव भौगोलिक रूप से कांगपोकपी के ज्यादा निकट है.

मणिपुर की उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन ने घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा. साथ ही सभी समुदायों से शांति बनाए रखने और प्रभावित परिवारों का सहयोग करने की अपील की.

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