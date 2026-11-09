'RSS पर बैन के खिलाफ इब्राहिम ने किया था सपोर्ट', मोहन भागवत ने सुनाया 1930 के दशक का किस्सा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को याद दिलाया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में RSS पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, तब उसका बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक मौजूद नहीं था. उस समय RSS के समर्थन में केवल एक व्यक्ति की आवाज उठी थी, जिनका नाम इब्राहिम था. आखिर मोहन भागवत किस इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने RSS को बैन करने खिलाफ आवाज उठाई थी.

मोहन भागवत ने क्या कहा?

मोहन भागवत सोमवार को नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के रेनोवेट किए मुख्यालय में नए बने सभागार का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे. यहां भागवत ने कहा कि उस समय संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला कोई नहीं था. तब इब्राहिम ने तर्क दिया कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और यह सांप्रदायिक नहीं है.

मोहन भागवत ने कहा, "30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था; संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला भी कोई नहीं था. तब मिस्टर इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने संघ के समर्थन में आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और यह सांप्रदायिक नहीं है."

100 साल बाद भी स्वयंसेवक ही संघ की पहचान हैं- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने आगे बताया, "अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था, 'मेरा मानना ​​है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक 'हिंदू राष्ट्र' है, उन्हें तो पागलखाने भेज देना चाहिए. मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं. वे पागल नहीं हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान हैं. इसलिए, संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता.' उस समय संघ बने हुए कुछ ही साल हुए थे. तब संघ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डॉ. हेडगेवार को सब जानते थे... जब संघ की शुरुआत हुई, तो स्वयंसेवक ही उसकी पहचान बन गए. आज 100 साल बाद भी, स्वयंसेवक ही संघ की पहचान हैं."

प्रचारकों पर लिखी गई एक किताब के बारे में बात करते हुए, मोहन भागवत ने कहा कि ऐसे लोगों के जीवन के बारे में कृतज्ञता और स्नेह के कारण लिखा जा रहा है, न कि किसी भौतिक लाभ के लिए. उन्होंने कहा, "किसी भी प्रचारक ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की, और न ही कभी करेगा, क्योंकि इसमें पाने के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि एक प्रचारक के लिए केवल 'संघ' ही सब कुछ है. संघ के अलावा उसके लिए और कुछ भी नहीं है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और सम्मान की भावना पैदा होती है.

उन्होंने कहा, "उनके समर्पण और निष्ठा को शब्दों में पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता. यह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है. जो लोग सीधे उनके संपर्क में आए हैं, वे ही इसे समझ सकते हैं."

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