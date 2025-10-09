मोदी-स्टार्मर मुलाकात, 7000 नई नौकरी, छह लाख नौकरियों को फायदा, ये कंपनियां कर रहीं बड़ा निवेश

भारत और ब्रिटेन के प्रधानमत्रियों की मुलाकात और दोनों देशों के बीच हुए समझौते से बड़ी संख्या में नौकरियों की संभावनाएं पैदा हुई हैं. साथ ही दोनों देशों में लाखों की संख्या में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा. ताजा समझौते के तहत ब्रिटेन में 64 कंपनियां कुल 1.3 बिलियन पाउंड का निवेश करेंगी और अनुमान है कि इससे 7,000 नई नौकरियों की संभावना बनेंगी और दोनों देशों में छह लाख से अधिक नौकरियों को इससे सहयोग मिलेगा. इससे आर्थिक समृद्धि और स्थायित्व पर सकारात्मक असर पड़ेगा. बता दें कि भारत पहले ही ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है और वहां 1,000 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया है जिसमें यूनिवर्सिटी चांसलर, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख और इनोवेटर शामिल हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन कंपनिया ब्रिटेन में निवेश करने जा रही हैं.

विनिर्माण कंपनी टीवीएस मोटर अपने सोलिहुल स्थित नॉर्टन मोटरसाइकिल ऑपरेशन का विस्तार करने जा रही है. यहां वो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों को विकसित करने के लिए 250 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी. इससे 300 हाई क्वालिटी जॉब्स पैदा होंगे और ब्रिटेन के अनुसंधान संस्थानों जैसे कि वार्विक विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया जाएगा.

इंजीनियरिंग कंपनीय साइएंट 100 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश कर रही है. यह निवेश सेमीकंडक्टर, जियोस्पैटियल टेक, मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और डिजिटल डोमेन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. इससे ब्रिटेन में 300 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और वहां भारतीय कंपनी की दीर्घकालिक उपस्थिति मजबूत होगी.

समरसेट में टेक कंपनी अतुल-डेट पाम डेवलपमेंट 11 मिलियन पाउंड का निवेश कर रही है. यह नई कृषि तकनीक के क्षेत्र में एडवांस रिसर्च में किया जाएगा. इससे 44 बहुत हाई स्किल लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी. वहीं जलवायु परिवर्तन को भी इससे सकारात्मक लाभ होगा.

ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी मास्टेक ब्रिटेन में 2 मिलियन पाउंड का निवेश कर रही है. इसे लंदन और लीड्स में नई एआई एक्सपीरियंस सेंटर को खोलने में किया जाएगा. इसमें 200 से अधिक नौकरियों की संभावना पैदा होंगी.

नियोसेल्टिक ग्लोबल लिमिटेड एडवांस ऑर्थोपेडिक्स और रिहैबिलिटेशन सॉल्युशन देने के लिए ब्रिटेन में 5 मिलियन पॉउंड का निवेश कर रही है. इससे लंदन और कार्डिफ में करीब 100 नौकरियां पैदा होंगी.

वहीं एल्कॉर लॉजिस्टिक्स भी अपने लिवरपुल और लंदन के आपरेशन का विस्तार कर रही है. एल्कॉर वहां 4 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा जिससे 250 से अधिक नई नौकरियों की संभावना बनेंगी.