विज्ञापन

Google से लेकर Amazon तक... IIT दिल्ली में बड़ी प्लेसमेंट, कंपनियों ने खोला नौकरियों का पिटारा

IIT Delhi Placement: भारत के अलग-अलग आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, आईआईटी कानपुर के बाद अब दिल्ली आईआईटी में भी काफी शानदार प्लेसमेंट देखा गया है. यहां तमाम बड़ी कंपनियों ने सैकड़ों छात्रों को नौकरी के ऑफर दिए.

Read Time: 3 mins
Share
Google से लेकर Amazon तक... IIT दिल्ली में बड़ी प्लेसमेंट, कंपनियों ने खोला नौकरियों का पिटारा
IIT Delhi में प्लेसमेंट

IIT दिल्ली के कैंपस में इस साल प्लेसमेंट सीजन की तस्वीर काफी उत्साहजनक दिख रही है. दिसंबर 2025 तक यहां के छात्रों को कुल 1,275 जॉब ऑफर मिल चुके हैं. इनमें प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) भी शामिल हैं. अब तक 1,140 से ज़्यादा अलग-अलग छात्र प्लेस हो चुके हैं, जबकि इस साल 300 से अधिक PPO मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 33 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है.

इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफर

प्लेसमेंट सीजन के बीच IIT दिल्ली के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और ऑफर्स का सिलसिला लगातार जारी है. इस बार कई बड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने डबल डिजिट में ऑफर दिए हैं. इनमें Amazon, Google, Microsoft, Goldman Sachs, JP Morgan, Accenture Strategy & Consulting, American Express, Barclays, Deutsche India, EY, EY Parthenon, Qualcomm, Texas Instruments, Wells Fargo, Oracle, PayU, Meesho, Bajaj Auto Technology, Schlumberger, Squarepoint Capital समेत कई बड़े नाम शामिल हैं.

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी IIT दिल्ली के छात्रों की मांग दिखी है. अब तक छात्रों को 35 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिल चुके हैं. ये ऑफर जापान, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, यूएई और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की प्रतिष्ठित कंपनियों से आए हैं.

इस साल अच्छा रहा प्लेसमेंट

प्लेसमेंट सीजन को लेकर ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज (OCS) के प्रोफेसर-इन-चार्ज प्रो. नरेश वी. डाटला कहते हैं, “इस साल IIT दिल्ली में प्लेसमेंट का माहौल मज़बूत और उत्साहजनक रहा है. हमारे छात्रों का निरंतर अच्छा प्रदर्शन उनकी अकादमिक मजबूती, बदलती परिस्थितियों के साथ ढलने की क्षमता और इंडस्ट्री के लिए उनकी तैयारियों को दर्शाता है. हम अपने रिक्रूटिंग पार्टनर्स का भरोसे के लिए धन्यवाद करते हैं और छात्रों को उनकी मेहनत और जज्बे के लिए बधाई देते हैं.”

CBSE 10वीं मैथ्स में हाई स्कोर कैसे करें, एक्सपर्ट्स ने बताए आसान और असरदार टिप्स

OCS के को-प्रोफेसर-इन-चार्ज प्रो. सुरेश नीलकंठन ने कहा कि आने वाले चरणों में और भी कंपनियां कैंपस में आएंगी. उनके मुताबिक, “OCS लगातार अलग-अलग सेक्टर और जॉब रोल्स के लिए कंपनियों के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है. हमें उम्मीद है कि अगले फेज में और बेहतर मौके छात्रों को मिलेंगे.”

IIT दिल्ली में अकादमिक सत्र 2025-26 के लिए प्लेसमेंट सीज़न मई के अंत तक चलेगा. OCS आने वाले दिनों में और कंपनियों को आमंत्रित करने की तैयारी में है, जिससे अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए अवसरों का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IIT Delhi Placement, IIT Delhi Placement 2025, Google Job Offer, International Companies Job Offer, IIT Delhi Job Offers
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com