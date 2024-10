मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

केंद्र सरकार ने बुधवार को रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया.

पहले गेहूं की MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल थी. जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 130 रुपये बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. चने की MSP बढ़ाकर 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये कर दी गई है. मसूर की MSP पहले 6425 रुपये प्रति क्विंटल थी. इसमें 275 रुपये का इजाफा कर दिया गया है. अब मसूर की नई MSP 6700 रुपये प्रति क्विंटल है. सरसो-तिलहन की पुरानी MSP 5650 रुपये थी. सरकार ने इसमें 300 रुपये का इजाफा किया है. अब सरसो की नई MSP 5950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. वहीं, कुसुम की MSP में 140 रुपये की बढ़ोतरी की है. अब कुसुम की नई MSP 5940 रुपये है.

Central Government notifies MSP for 6 crops in Rabi marketing season for 2025-26.



Wheat - Rs 2425 from Rs 2275

Barley - Rs 1980 from Rs 1850

Gram - Rs 5650 from Rs 5440

Lentil - Rs 6700 from 6425

Rapeseed/Mustard - Rs 5950 from Rs 5650

Safflower - Rs 5940 from Rs 5800