अगर खोपड़ी सनकी तो सुनामी आ जाएगी... मुनीर और बिलावल के बिलबिलाने पर मिथुन चक्रवर्ती का जवाब

पाकिस्तान के नेता और सेना प्रमुख की धमकियों पर मिथुन चक्रवर्ती ने जो जवाब दिया है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके इस अनोखे अंदाज ने न केवल भारत में लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों को हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देकर उनकी बयानबाजी की हवा निकाल दी.

  • अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के नेताओं के भारत विरोधी बयानों का तीखा और व्यंग्यात्मक जवाब दिया है
  • मिथुन ने कहा कि भारत पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइलों से जवाब मिलेगा
  • पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि में बदलाव पर भारत को युद्ध की चेतावनी दी है
नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के नेताओं की धमकियों का करारा जवाब दिया है. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और सेना प्रमुख मुनीर के भारत विरोधी बयानों पर मिथुन दा ने अपने अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम पाक की जनता के खिलाफ नहीं हैं, वहां की जनता युद्ध नहीं चाहती. लेकिन अगर वहां के नेता ऐसे ही भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और हमारी खोपड़ी सनकी तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी." मिथुन ने चुटकी लेते हुए कहा, "हम ऐसा बांध बनाएंगे, जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानी पेशाब करेंगे और बांध खोलते ही पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी." उनके इस बयान ने पाकिस्तानी नेताओं की गीदड़भभकी को मजाक का पात्र बना दिया.

पाकिस्तान की लगातार धमकियां

पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी और धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. हाल ही में बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी. एक इवेंट में उन्होंने कहा कि अगर भारत ने संधि में बदलाव किया, तो यह पाकिस्तान की संस्कृति और सभ्यता पर हमला होगा, जिसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में भारत का मुकाबला करने और अपनी छह नदियां वापस लेने की कुव्वत रखता है.

मुनीर की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब 

इससे पहले, पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए परमाणु हमले की धमकी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी को रोका तो पाकिस्तान भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा और "आधी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा."पाकिस्तान की इन धमकियों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा."  उन्होंने पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठनों के बीच साठगांठ पर भी सवाल उठाए, जिससे वहां की परमाणु कमान की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है.

