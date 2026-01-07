विज्ञापन
बंगाल को बांग्‍लादेश नहीं बनने देंगे... तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की तृणमूल सरकार पर बरसते हुए कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है. साथ ही कहा कि बांग्लादेश में कुछ होने पर बंगाल के बंगाली विरोध क्यों नहीं करेंगे, यह मैं समझ नहीं पा रहा.

  • भाजपा नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला है.
  • उन्‍होंने कहा कि बंगाल में जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी और किसी भी समुदाय या आदिवासी पर अत्याचार नहीं होगा.
  • उन्होंने कहा कि हम सभी बंगालियों के एक छत के नीचे आने की बात कर रहे हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं.
भाजपा नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बंगाल में जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी और किसी भी समुदाय या आदिवासी पर अत्याचार नहीं होगा. मिथुन ने खुद को गर्व से सनातनी बताते हुए कहा कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई तो जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है, ऐसा नहीं होने दूंगा. साथ ही उन्‍होंने आरोप लगाया कि कटमनी के डर से उद्योगपति बंगाल में निवेश नहीं कर रहे हैं, जबकि राज्य में उद्योग के बड़े अवसर हैं. मिथुन ने दावा किया कि 18 जनवरी को हुगली के सिंगूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगे.

मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को प्रदेश की तृणमूल सरकार पर बरसते हुए कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है. साथ ही कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, “अगर कोई पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेगा तो अच्छी तरह सुन लें कि जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा.”

भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है: चक्रवर्ती

उन्होंने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में बैठकर हम दुर्गा मां के गीत भी नहीं गा पाएंगे? बांग्लादेश में कुछ होने पर पश्चिम बंगाल के बंगाली विरोध क्यों नहीं करेंगे, यह मैं समझ नहीं पा रहा. किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे.

भाजपा की स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. हम उनके खिलाफ हैं जो इस देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं.

तृणमूल कांग्रेस पर मिथुन चक्रवर्ती का तंज

राज्‍य की तृणमूल सरकार पर तंज कसते हुए उन्‍होंने कहा कि यह सरकार किनके लिए इतनी लड़ाई लड़ रही है? ये लोग रहेंगे तो हमारे वोट और बढ़ेंगे.

उन्होंने फिर दोहराया कि हम सभी बंगालियों को एक छत के नीचे आने की बात कर रहे हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं. मैं गर्व से कहता हूं, मैं सनातनी हूं.

अन्‍य दलों से भी साथ आने का किया आह्वान

उन्होंने अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया, “कम्युनिस्टों में जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, उन्हें भी बुला रहा हूं. कांग्रेस से भी बुला रहा हूं, तृणमूल में जो हिंदू कैडर हैं, जिनमें विवेक है, उनसे भी अपील है.”

Mithun Chakraborty, BJP, West Bengal, Bengal Assembly Elections 2026
