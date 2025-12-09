मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं क्यूट और गुड लुकिंग, टैलेंट में पिता से सौ कदम आगे, फोटो देख लोग बोले- ये है अगला सुपरस्टार

बॉलीवुड के 'डिस्को डांसर' मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) बीते चार दशक से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. आज भी मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों और छोटे पर्दे पर अक्सर देखा जाता है. मिथुन (Mithun Chakraborty Career) ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट तो कई फ्लॉप फिल्में भी दी हैं. मिथुन ने अपने फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 30 से ज्यादा बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी हैं. बावजूद इसके मिथुन की झोली में फिल्में और पैसों की कमी नहीं हैं.

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं नमाशी चक्रवर्ती

ये तो हो गई मिथुन की बात पर क्या आप उनके हैंडसम बेटे से मिले हैं? जी हां, आज के इस पोस्ट में हम आपकी मुलाकात उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती से करवाने जा रहे हैं. नमाशी बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में उन्हें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स में देखा गया था. अभिनय में हाथ आजमाने के बाद नमाशी डायरेक्शन में भी डेब्यू करने जा रहे हैं.

हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक फिल्म का ऐलान किया था, जिसका डायरेक्शन वो खुद कर रहे हैं और इसमें बतौर लीड रोल भी वह खुद नजर आएंगे. फिल्म जल्द ही रिलीज होगी. अब बात करें लुक्स की तो आप देख सकते हैं कि मिथुन के बेटे नमाशी बिलकुल अपने पिता पर गए हैं. उनके नैन और नक्श हूबहू अपने पापा की तरह हैं. एक ने नमाशी की फोटो पर कमेंट कर लिखा है, "इतना क्यूट, अगला सुपरस्टार यही बनेगा".

यह कहना गलत नहीं होगा कि 80 के दशक का दौर मिथुन चक्रवर्ती का था. लेकिन 90 के दशक में बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों ने मिथुन दा के स्टारडम पर बड़ा बट्टा लगा दिया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड मिथुन के नाम है. मिथुन के बाद एक्टर जितेंद्र के नाम फ्लॉप फिल्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है. मिथुन ने इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी हार नहीं मानी. मिथुन ने अपने फिल्मी करियर में 50 से ज्यादा हिट फिल्में भी दी हैं. इसमें 9 ब्लॉकबस्टर और 9 सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. मिथुन ने बड़े से लेकर छोटे बजट तक की फिल्में की हैं.

