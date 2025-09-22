विज्ञापन
यूपी के इस जिले में 10 दिनों तक नवरात्रि के चलते मीट की दुकान तथा नॉनवेज होटल बंद रहेंगे

सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि जो भी परंपरागत रूप से होता आया है, जो भी दुकानें बंद होती रहीं हैं, सारी कार्यवाही इस बार भी सुनिश्चित की जा रही है.

  • हापुड़ में नवरात्रि के दौरान दस दिनों तक मीट और मछली की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.
  • पुलिस ने होटल संचालकों को नवरात्रि में होटलों को बंद रखने का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
  • दिल्ली के दो बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
नवरात्रों को देखते हुए हापुड़ में मीट और मछली की दुकानों तथा नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. होटल संचालकों को पुलिस की तरफ से बंद रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. अच्छी बात ये है कि हापुड़ में होटल संचालकों ने नवरात्रि को लेकर होटलों को बंद करने के आदेश का समर्थन किया है. हारुन चिकन रेस्टोरेंट के संचालक ऐतशाम कुरैशी ने बताया 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होटल बंद रहेंगे. हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए और नवरात्रों के दौरान पूरी तरह से पाबंदी रहनी चाहिए. पुलिस की तरफ से निर्देश मिले हैं. 

वहीं पुलिस की तरफ से सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि जो भी परंपरागत रूप से होता आया है, जो भी दुकानें बंद होती रहीं हैं, सारी कार्यवाही इस बार भी सुनिश्चित की जा रही है.

दिल्ली में भी मांग

नवरात्रि पर मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है. बीजेपी के दो विधायकों ने नवरात्रि पर दिल्ली में नो नॉन वेज वाली चिट्ठी लिखी है. एक चिट्ठी है जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह की तो दूसरी है शकूरबस्ती विधायक कर्नल सिंह की. चिट्ठी में मांग की गई है की नवरात्रि के दौरान किसी भी रेस्त्रां और खाने-पीने की दुकानों पर नॉन वेज की बिक्री ना हो. इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है.

इंदौर में भी चेतावनी

इंदौर में विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हिंदू संगठन किसी भी सूरत में गैर-हिंदुओं को गरबा पांडालों में प्रवेश नहीं करने देंगे. उनका कहना है कि नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व का उपयोग कुछ लोग गलत मंशा से कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी मांग की कि नवरात्रि के नौ दिनों तक शहर में मीट और मांस की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए.

हरियाणा में लग चुका है बैन

रविवार को हरियाणा के पलवल में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान शहर के अंदर मांस की दुकानें बंद रहेंगी.इसके लिए अधिकारियों को भी उचित दिशा-निर्देश दिया गया है. जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौतम ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर से मीट की दुकानों को हटाया जाएगा, इसके लिए अलग से मार्केट बनी हुई है, वहीं पर बिक्री की जा सकेगी.इसके साथ ही नशे पर भी रोक लगाई जाएगी.

