3 फीट का दूल्हा, 2 फीट 7 इंच की दुल्हन... कहां हुई ये अनोखी शादी? वायरल हो रहा है वीडियो

कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है और जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं. एक ऐसी ही जोड़ी की कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आई है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह शादी उन दो लोगों के बीच हुई है, जिन्होंने कम हाइट को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. प्यार और समझदारी के साथ जीवन की नई शुरुआत की. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ये अनोखी शादी हापुड़ के धौलाना में हुई है, जहां 3 फीट के दूल्हे और 2 फीट 7 इंच की दुल्हन की शादी चर्चा में बनी हुई है. दूल्हे का नाम विजय और दुल्हन का चांऊल है. दोनों की शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई. कम हाइट के चलते दोनों परिवारों को लंबे समय से रिश्ता ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यह जोड़ी एक-दूसरे का सहारा बन गई है.

3 फुट का दूल्हा, 2 फुट 7 इंच की दुल्हन!



हापुड़ के धौलाना से एक अनोखी शादी की कहानी सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, इस कपल ने प्यार और समझदारी के साथ जीवन की नई शुरुआत की, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं#Hapur | #UttarPradesh pic.twitter.com/EfSB3QxNO4 — NDTV India (@ndtvindia) February 21, 2026

विजय अपनी दुल्हन को लेने के लिए बैंड-बाजे के साथ बारात लेकर धौलाना पहुंचे. इस शादी के बारे में जैसे ही खबर फैली, वैसे ही आसपास के लोग भी यहां उमड़ पड़े. इस शादी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में विजय अपनी दुल्हनिया चांऊल को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई. दोनों ने सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया.

शादी की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में विजय और चांऊल की शादी में पहुंचे. हर कोई इस अनोखी शादी की तारीफ करता नजर आया. लोगों ने विजय और चांऊल को आशीर्वाद दिया.