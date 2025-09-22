विज्ञापन
नवरात्रि पर दिल्ली में भी मीट बैन? BJP विधायकों ने नॉनवेज पर रोक की बुलंद की आवाज तो मचा बवाल

ये पहला मौका नहीं है, जब दिल्ली में त्यौहारों या फिर धार्मिक आयोजनों में मीट बैंक की मांग की गई हो. इससे पहले भी मारवाह ने शिव कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की थी.

  • नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली में दो बीजेपी विधायकों ने नॉन वेज बिक्री पर बैन की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है.
  • इंदौर में विहिप के नेता ने नवरात्रि के दौरान मीट दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध पर रोक की मांग की है.
  • हरियाणा ने नवरात्रि में मांस दुकानों को बंद करने और ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
नवरात्रि शुरू हो चुकी है. आज पहला दिन है. नवरात्रि पर मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ने लगी है. बीजेपी के दो विधायकों ने नवरात्रि पर दिल्ली में नो नॉन वेज वाली चिट्ठी लिखी है. एक चिट्ठी है जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह की तो दूसरी है शकूरबस्ती विधायक कर्नल सिंह की. चिट्ठी में मांग की गई है की नवरात्रि के दौरान किसी भी रेस्त्रां और खाने-पीने की दुकानों पर नॉन वेज की बिक्री ना हो. इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है.

तरविंदर सिंह मारवाह ने क्या कहा

करनैल सिंह ने तो मैकडोनाल्ड्स, केएफसी और डोमिनोज को चिट्ठी में कहा है कि नवरात्रि के दौरान मांसाहारी व्यंजन ना परोसें.  तरविंदर सिंह मारवाह ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि ये हमारे जो 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक नवरात्रे हैं,  इनमें मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की इसमें आस्था जुड़ी हुई है. रविंदर सिंह मारवाह जंगपुरा में नॉन वेज कि दुकाने और रेस्टुरेंटो में बन रहे नॉन वेज बंद कराने कि अपील को लेकर मार्किट में जाएंगे. 

करनैल सिंह ने क्या कहा

करनैल सिंह ने कहा, "हमारा हिंदू धर्म है. उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी और नौ दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जबकि जल भी ग्रहण नहीं करते. आपको हमारी आस्थाओं का भी ध्यान रखना होगा. ऐसा मैंने सबसे अनुरोध किया है. चाहे वो केएफसी हो, चाहे मैकडोनाल्ड हो, चाहे वो उसमें डोमिनो पिज्जा हो या बर्गर किंग. उन सब से मैंने अनुरोध करके लेटर लिख कर और दो-तीन चेन स्टोर से मेरी बात भी हुई है. अब मैं दोबारा उन सब से मिलने वाला हूं."

ये पहला मौका नहीं है, जब दिल्ली में त्यौहारों या फिर धार्मिक आयोजनों में मीट बैंक की मांग की गई हो. इससे पहले भी मारवाह ने शिव कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की थी और खुद ग्राउंड पर उतर कर मीट और शराब की दुकानों का शटर डाउन करते नज़र आए थे.

एआईएमआईएम नेता का चैलेंज

एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "दिल्ली में बीजेपी सरकार तो चलाने में नाकाम है, मगर उनके विधायक दूसरों पर अपनी आस्था थोपना चाहते हैं. विधायक करनैल सिंह जी द्वारा मीट और मुर्गा को बैन करने की मांग करना एक राजनीतिक स्टंट मात्र है. उनको चैलेंज है! पहले सभी फाइव स्टार होटल में नॉनवेज बंद करवा कर दिखाएं."

इंदौर में भी चेतावनी

इंदौर में विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हिंदू संगठन किसी भी सूरत में गैर-हिंदुओं को गरबा पांडालों में प्रवेश नहीं करने देंगे. उनका कहना है कि नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व का उपयोग कुछ लोग गलत मंशा से कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी मांग की कि नवरात्रि के नौ दिनों तक शहर में मीट और मांस की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए.

हरियाणा में लग चुका है बैन

रविवार को हरियाणा के पलवल में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान शहर के अंदर मांस की दुकानें बंद रहेंगी.इसके लिए अधिकारियों को भी उचित दिशा-निर्देश दिया गया है. जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौतम ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर से मीट की दुकानों को हटाया जाएगा, इसके लिए अलग से मार्केट बनी हुई है, वहीं पर बिक्री की जा सकेगी.इसके साथ ही नशे पर भी रोक लगाई जाएगी.

