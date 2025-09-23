नवरात्रि में मीट बैन: हापुड़, शामली के बाद नोएडा, गाजियाबाद में बवाल... नंद किशोर गुर्जर का अल्टीमेटम

Navratri Meat Ban: देशभर में नवरात्रि की धूम के बीच मीट शॉप बंद रखने की मांग तेज पकड़ने लगी है. हापुड़, शामली के बाद नोएडा और गाजियाबाद में भी इसकी मांग उठी है. लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में मांस की दुकानों को बंद करने के लिए एडीएम को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि जनभावना को देखते हुए प्रशासन तुरंत कदम उठाए. गुर्जर ने कहा है कि प्रशासन अगर कदम नहीं उठाता है तो वो खुद सड़क पर जायजा लेने निकलेंगे. उत्तर प्रदेश में हापुड़, शामली, एमपी में इंदौर समेत कई राज्यों में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश (Meat Shop Ban In Navratri) दिया गया है.

हापुड़ में 10 दिन तक मीट की दुकानों पर बैन

दिल्ली से सटे हापुड़ में मीट और मछली की दुकानों और नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस की तरफ से होटल संचालकों को होटल बंद रखने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं. इस बीच अच्छी बात यह है कि हापुड़ में होटल संचालकों ने भी इस आदेश का समर्थन किया है. हारुन चिकन रेस्टोरेंट के संचालक ऐतशाम कुरैशी ने कहा कि 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होटल बंद रहेंगे. हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए. नवरात्रों के दौरान नॉनवेज होटल पर पूरी तरह से पाबंदी रहनी चाहिए. पुलिस की तरफ से निर्देश मिले हैं.

शामली में 12 दिन तक बंद रहेंगी मीट शॉप

उत्तर प्रदेश के शामली में भी नवरात्रि के दौरान 12 दिन तक मीट शॉप बंद रखने का आदेश दिया गया है. शामली जिला प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में मीट की दुकानें बंद रखने की बात कही है. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शामली में 50 से ज्यादा मीट दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है.

नोएडा में भी मीट शॉप बंद रखने की मांग

उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की मांग तेज है. जीवन अर्पण सामाजिक सेवा संस्था और विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इसे लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था. जिसमें कहा गया था कि नवरात्रि हिंदू समाज के लिए आस्था का खास त्योहार है. ऐसे में मुख्य मार्गों पर मौजूद मीट और शराब की दुकानें धार्मिक वातावरण को आहत करती हैं. इसीलिए नवरात्रि के दौरान इनको बंद किया जाए.

गाजियाबाद में मीट शॉप बंद रखने की मांग

गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एसडीएम को चिट्ठी लिखकर मीट की दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद रखने की मांग की है.

हरियाणा के इस जिले में मीट पर बैन

हरियाणा के पलवल में भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी. रविवार को बुद्धिजीवी सम्मेलन में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान शहर के अंदर मांस की दुकानें बंद रहेंगी. अधिकारियों को इसे लेकर उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है. गौतम ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर से मीट की दुकानों को हटाकर अलग से बने मार्केट में ले जाया जाएगा.

गुरुग्राम में इन जगहों पर बंद रहेंगी मीट शॉप

गुरुग्राम के फेमस शीतला माता मंदिर समेत सभी मंदिरों के 400 मीटर दायरे में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. विधायक मुकेश शर्मा का कहना है कि नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

दिल्ली में मीट शॉप बंद रखने की मांग तेज

दिल्ली में भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज है. बीजेपी के दो विधायकों ने नवरात्रि के दौरान दिल्ली में नो नॉन वेज वाली चिट्ठी लिखी है. एक चिट्ठी जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह वहीं दूसरी चिट्ठी शकूरबस्ती विधायक कर्नल सिंह ने लिखी है. दोनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी रेस्त्रां और खाने-पीने की दुकानों पर नॉन वेज ना बेचा जाए, इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है.

इंदौर में 9 दिन तक मांस की दुकानों पर प्रतिबंध

इंदौर में भी नवरात्रि में मीट शॉप को कर चेतावनी दी गई है. विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने मांग की है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शहर में मीट और मांस की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि हिंदू संगठन किसी भी सूरत में गैर-हिंदुओं को गरबा पांडालों में प्रवेश नहीं करने देंगे. नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व का उपयोग कुछ लोग गलत मंशा से कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.