मुंह पर मास्क, हाथ में चाकू... कौन है ये सिरफिरा, जिसने पुणे शहर में मचाई सनसनी

पुणे की सड़क पर एक नकाबपोश व्यक्ति धारदार हथियार लेकर घूमता हुआ नजर आया. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस व्यक्ति से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें ये अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहा है. इसके हाथ में एक चाकू भी नजर आ रहा है. इतना ही नहीं इसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है. ये घटना पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ की है. ये मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है.

वीडियो में इस व्यक्ति के चेेहरे की थोड़ी सी झलक भी कैद हुई है. दरअसल सड़क पार करते समय इसने अपना मास्क थोड़ा सा हटाया. मास्क हटाने से चेहरा वीडियो में कैद हो गया. चेहरे से व्यक्ति की आयु 50 साल से अधिक लग रही है. फिलहाल इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस इलाके में लगे CCTV की मदद से व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिय ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या ये व्यक्ति सिर्फ़ शरारत कर रहा था या किसी पर हमला के इरादे से धूम रहा था.

लेकिन जिस तरह से इसने कपड़े पहने थे और हाथ में चाकू लेकर घूम रहा था, उससे लोगों का डरना लाज़िमी था.