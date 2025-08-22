विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंह पर मास्क, हाथ में चाकू... कौन है ये सिरफिरा, जिसने पुणे शहर में मचाई सनसनी

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में एक नकाबपोश व्यक्ति धारदार हथियार लेकर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस व्यक्ति को देख सड़क पर मौजूद लोग डर गए.

Read Time: 2 mins
Share
मुंह पर मास्क, हाथ में चाकू... कौन है ये सिरफिरा, जिसने पुणे शहर में मचाई सनसनी
पुलिस मामले की जांच कर रही है, व्यक्ति की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.
  • पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में एक अनजान व्यक्ति धारदार हथियार लेकर सड़क पर घूमता हुआ देखा गया.
  • इस व्यक्ति ने अतरंगी कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर मास्क लगा रखा था. साथ ही हाथ में एक चाकू भी था.
  • पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से व्यक्ति की पहचान कर रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुणे:

पुणे की सड़क पर एक नकाबपोश व्यक्ति धारदार हथियार लेकर घूमता हुआ नजर आया. जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस व्यक्ति से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें ये अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहा है. इसके हाथ में एक चाकू भी नजर आ रहा है. इतना ही नहीं इसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा है. ये घटना पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ की है. ये मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

वीडियो में इस व्यक्ति के चेेहरे की थोड़ी सी झलक भी कैद हुई है. दरअसल सड़क पार करते समय इसने अपना मास्क थोड़ा सा हटाया. मास्क हटाने से चेहरा वीडियो में कैद हो गया. चेहरे से व्यक्ति की आयु 50 साल से अधिक लग रही है. फिलहाल इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस इलाके में लगे CCTV की मदद से व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिय ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या ये व्यक्ति सिर्फ़ शरारत कर रहा था या किसी पर हमला के इरादे से धूम रहा था.

लेकिन जिस तरह से इसने कपड़े पहने थे और हाथ में चाकू लेकर घूम रहा था, उससे लोगों का डरना लाज़िमी था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mask On Face, Knife In Hand, Pune Mask Man, Who Is Mask Man In Pune
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com