ताज पर जब हमला हुआ तब आपके कार्यकर्ता कहां थे? एक्स मरीन कमांडो ने मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र में बीते दिनों मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को भाषा के विवाद के चलते पीटा था. राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आनी चाहिए. इसके बाद से मराठी भाषा को लेकर घमासान बढ़ गया है. इसी बीच अब एक्स मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने रिएक्ट किया और कहा कि जब ताज पर हमला हुआ था, तब आपके ये योद्धा कहां थे.

पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने ताज होटल पर हुए हमले के दौरान आतंकियों के खिलाफ चल रहे मोर्च को खुद से संभाला था. उन्होंने मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी विरोधी अभियान में टीम का नेतृत्व किया था. इसी पर तेवतिया ने मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि जब ताज पर आतंकी हमला हुआ था तब मनसे के कार्यकर्ता छिप गए थे और कहीं नहीं मिले. यहां तक कि राज ठाकरे भी दिखाई नहीं दिए. उद्धव ठाकरे औऱ उनके परिवार के सदस्य भी कहीं नजर नहीं आए. उस वक्त राज ठाकरे ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त ताज में फंसे लोगों को जो बचाने में व्यस्त थे वो मुख्य रूप से यूपी और बिहार से आए थे.

#WATCH | Delhi: On the Marathi language row, ex-Marine Commando Praveen Kumar Teotia, who led the team during the counter-terrorist operations after the 26/11 attack at Mumbai's Taj Hotel, says, "When the 26/11 terrorist attack happened, their (MNS) so-called warriors hid and… pic.twitter.com/PYwA5Zt9IB