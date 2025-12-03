नए फोन में नहीं होगा संचार साथी ऐप, सरकार ने प्री-इंस्टॉलेशन का आदेश लिया वापस

केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले स्मार्टफोन्स पर 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया है. सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह आदेश सभी मोबाइल निर्माताओं, जिनमें Apple जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, से वापस लिया जा रहा है. सरकार ने इस फैसले का कारण यह बताया कि पिछले 24 घंटों में इस ऐप को डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है.

सरकार ने कहा कि पहले से इंस्टॉल करने का आदेश "इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए" दिया गया था. यह आदेश विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दो दिनों तक किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद वापस लिया गया है, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है, जो 2021 के पेगासस स्पाइवेयर घोटाले की याद दिलाता है.

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कहा था और आज सुबह संसद में दोहराया था - यदि आवश्यकता हुई तो ऐप को हटाया जा सकता है.

सरकार ने कहा, "सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने सभी स्मार्टफ़ोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है. यह ऐप सुरक्षित है और साइबर दुनिया में मौजूद खतरनाक तत्वों से नागरिकों की मदद के लिए बनाया गया है. ऐप में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है और उपयोगकर्ता जब चाहें ऐप को हटा सकते हैं."

इससे पहले आज सिंधिया ने लोकसभा में कहा, "संचार साथी ऐप के साथ जासूसी न तो संभव है और न ही होगी. और मैं इसे किसी भी अन्य ऐप की तरह हटा सकता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है. हमने इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए यह कदम (अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन) उठाया है."

संचार साथी क्या है?

यह दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा विकसित एक सुरक्षा और जागरूकता मंच है, और इसे एक ऐप के रूप में उपयोग किया जा सकता है - जो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों डिवाइसों के लिए उपलब्ध है - और वेब पोर्टल के रूप में भी.